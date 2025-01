Sicurezza stradale, Robaldo incontra l’associazione “Familiari e vittime della strada”

La sicurezza stradale e la salvaguardia della vita umana al primo posto. E’ stato questo il tema dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi in Provincia a Cuneo tra il presidente Luca Robaldo e una delegazione della sezione provinciale dell'”Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada”- Oltre a Robaldo e al consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino, erano presenti i responsabile provinciale dell’Associazione Aldo Abello con i collaboratori Valter Aimar, vigile del fuoco in pensione, e le signore Elena e Donatella, mamme di due ragazze che furono vittime di un incidente stradale avvenuto a a Sant’Albano Stura nel 2021 e testimoni durante incontri nelle scuole superiori della Granda di sensibilizzazione dei giovani.

L’incontro è servito per fare il punto dell’attività svolta dall’associazione nel 2024 e per porre le basi per iniziative comuni da programmare nel nuovo anno. Abello ha ricordato quanto realizzato in termini di promozione sicurezza, di prevenzione e di educazione cultura le sulla sicurezza stradale.

Si è parlato dei risultati positivi del progetto di sensibilizzazione tra le scuole “In strada”, realizzato in collaborazione con il Comune di Cuneo e appena concluso e della mostra fotografica che nel 2024 ha fatto tappa in molte scuole medie e superiori della provincia di Cuneo. Una mostra che ha permesso di riflettere e approfondire temi come il pericolo rappresentato dalla velocità, dall’abuso di alcol e sostanze, dalla distrazione da smartphone, ma anche sulla circolazione 30 all’ora in città, cicloturismo, monopattini fino al linguaggio della comunicazione.

Per la programmazione 2025 il presidente Robaldo ha poi toccato altri temi di grande attualità, come gli infortuni sul lavoro in itinere, attività scuole guida, progetti di sensibilizzazione nelle scuole che la Provincia intende sostenere come ente coordinatore per i contatti con le scuole della Granda.