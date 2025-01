Venasca, cresce la popolazione: nel 2024 superata la soglia dei 1.350 abitanti

Cresce la popolazione di Venasca, che nel corso del 2024 ha sperato i 1.350 abitanti attestandosi a 1.359 residenti, con un aumento di 22 persone rispetto al 2023, quando i residenti erano 1.337. Tre i nuovi nati nell’anno, due maschi e una femmina, mentre sono stati purtroppo 20 i defunti, di cui 12 con età superiore agli 80 anni: più nel dettaglio, si tratta di 16 uomini e 4 donne. La composizione della popolazione vede una leggera prevalenza femminile con 692 residenti donne rispetto ai 667 uomini. La comunità mantiene un buon equilibrio generazionale, con 189 giovani sotto ai 18 anni, nonostante la presenza di 362 ultrasessantacinquenni evidenzi la sfida dell’invecchiamento demografico e un dato di sole tre nuove nascite nel 2024.

Undici i matrimoni celebrati, a conferma del dinamismo della comunità locale, 7 con rito civile e 4 con rito religioso: con queste nuove unioni salgono a 659 le famiglie presenti nel territorio comunale, con una media di poco superiore alle due persone a nucleo: le famiglie composte da una sola persona sono tuttavia 278. Gli stranieri residenti in paese sono 97, circa il 7% della popolazione totale: 51 gli uomini e 46 le donne; in termini di nazionalità le più rappresentate sono quelle marocchina (21, 13 uomini e 8 donne), rumena (19, 7 uomini e 12 donne), ucraina (15, 4 uomini e 11 donne), albanese (11, 6 uomini e 5 donne) e maliana (7, 6 uomini e 1 donna), a testimonianza di una comunità sempre più multiculturale. Quattro, infine, gli stranieri che nel corso del 2024 hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per questi dati: «Venasca si conferma una comunità vitale e in crescita – dice il Sindaco Silvano Dovetta –, capace di attrarre nuovi residenti pur mantenendo salde le proprie radici e tradizioni. Al di là dei numeri espressi, tengo a sottolineare l’ampia partecipazione agli eventi che vengono organizzati e alle ricorrenze legate alla nostra popolazione, come la consegna della Costituzione ai neodiciottenni o la festa per gli anniversari di matrimonio che organizziamo solitamente alla fine di ogni anno: momenti dal grande valore non soltanto simbolico, perché rappresentano occasioni in cui ritrovarsi insieme e rinnovare il senso di essere paese e comunità. Venasca, infine, mantiene la sua forte attrattività anche grazie alle numerose attività commerciali e ristorative: una vera eccellenza del panorama di valle e non soltanto».