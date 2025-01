Pepe diventa un agente IA: MIND of Pepe (MIND) è la presale che sta catturando l’attenzione

MIND of Pepe (MIND) ha sconvolto il mondo delle criptovalute con un debutto spettacolare, raccogliendo oltre un milione di dollari nelle prime 24 ore dal lancio della ICO. Questo progetto combina tecnologia blockchain, intelligenza artificiale all'avanguardia e il fascino irresistibile della cultura meme.

Emergendo come il primo agente IA ispirato a Pepe the Frog nel Web3, MIND of Pepe ha attirato un notevole interesse da parte di investitori "whale" e appassionati di criptovalute.

Si distingue nel mercato affollato delle meme coin fondendo due delle narrazioni più dinamiche nello spazio: AI e Pepe. Alimentato da modelli di intelligenza artificiale avanzati integrati con la tecnologia blockchain, questo agente ridefinisce il concetto di criptovaluta. Il progetto non si limita a creare clamore mediatico ma mira a offrire un valore tangibile ai possessori di token MIND.

Attualmente il prezzo per token è di 0,0031259$ ma, come in ogni presale, il prezzo è destinato a un imminente aumento.

Intelligenza artificiale adattiva

Il cuore di MIND of Pepe è costituito dall’agente IA, progettato per operare autonomamente, migliorando continuamente. Questa tecnologia adattiva analizzerà piattaforme social come X e Telegram, identificando tendenze e opportunità prima che diventino mainstream.

Per i possessori di MIND, questo significa accesso esclusivo a intuizioni che possono offrire un vantaggio significativo nel mercato delle criptovalute che, come sappiamo, è sempre in rapida evoluzione. Tanto da rendere difficile l’identificazione dei trend migliori per investimenti mirati.

Attraverso la sua presenza autonoma su X, MIND of Pepe fornirà intuizioni strategiche e opportunità, garantendo che i possessori del token siano sempre un passo avanti rispetto ad altri trader. L'accesso a queste intuizioni premium sarà limitato ai possessori di MIND, assicurando che solo loro beneficino delle preziose informazioni.

MIND of Pepe va oltre l'essere un semplice osservatore passivo. Influenzerà attivamente il mercato sfruttando il proprio wallet blockchain e applicazioni decentralizzate. Questi strumenti permetteranno all'agente IA di eseguire strategie che influenzano il mercato, lanciare token esclusivi e offrire accesso anticipato a progetti promettenti.

La comunità Telegram del progetto fornirà ai membri opportunità per acquisire nuovi token prima che questi vengano resi pubblici. Un vantaggio strategico, quindi, che combinato con l'influenza crescente di MIND sui social media, posiziona i suoi possessori come protagonisti e non spettatori passivi.

L’ascesa delle cripto IA

L'ascesa delle criptovalute focalizzate sull'AI segna un cambiamento trasformativo nell'industria. Token come Virtuals Protocol e AI16Z hanno dimostrato il potenziale esplosivo di questo settore.

Virtuals Protocol, ad esempio, ha raggiunto un ritorno del 35.000% al lancio, mentre la capitalizzazione di mercato di AI16Z è recentemente salita a 1,6 miliardi di dollari dopo un aumento del prezzo dell’80% nell’ultimo mese.

Gli investitori istituzionali stanno prendendo nota, con società di venture capital come Cadenza che investono risorse in startup IA e progetti blockchain. Il mercato complessivo delle cripto AI è aumentato di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, con una capitalizzazione di mercato combinata che ora supera i 52 miliardi di dollari.

Progetti consolidati come Render, Bittensor e l'Artificial Superintelligence Alliance hanno registrato guadagni impressionanti nell'ultimo anno, sottolineando il potenziale a lungo termine del settore.

In questo ecosistema fiorente, MIND of Pepe sta rapidamente emergendo come un progetto in grado di distinguersi. La sua combinazione unica di intelligenza artificiale adattiva e cultura dei meme attrae sia gli investitori esperti di tecnologia sia gli appassionati di criptovalute più “casual”.

APY per i primi investitori

MIND of Pepe offre incentivi significativi per i compratori in fase di presale. Coloro che mettono in staking i token acquistati vengono premiati con un rendimento annuo variabile (APY). Tuttavia, questo tasso che per ora è superiore al 1.200%, diminuirà man mano che più partecipanti si uniranno al protocollo di staking, incoraggiando l'investimento anticipato per massimizzare i ritorni.

La tokenomics del progetto è progettata per una crescita sostenibile. Circa il 30% dell'allocazione dei token MIND è dedicato allo sviluppo continuo, mentre il 25% è gestito dall'agente IA per supportare l'espansione dell'ecosistema. Gli sforzi di marketing rappresentano il 20%, focalizzati sulla consapevolezza del marchio e l'engagement della community e il 15% è destinato a ricompense di staking e fedeltà. Il restante 10% è allocato per le quotazioni sugli exchange, garantendo una transizione fluida alla disponibilità sul mercato più ampio.

Per garantire la massima sicurezza, lo smart contract di MIND of Pepe è stato rigorosamente verificato dalle principali società di audit cripto: Coinsult e SolidProof. Queste confermano la sicurezza e l'integrità del progetto, offrendo fiducia agli investitori.

