Astra Cuneo associazione trasportatori verso il rinnovo dei vertici: l’Assemblea generale degli associati convocata per domani 5 aprile

Si svolgerà domani 5 aprile, a Fossano, presso il Dama Hotel in Via Circonvallazione 10, l’Assemblea Generale di ASTRA CUNEO per il rinnovo delle cariche sociali, relative al triennio 2025-2028.

Il Segretario Generale, Gabriele Bracco, dopo aver ricordato come “il rinnovo delle cariche dirigenziali, rappresenti un momento chiave della vita associativa”, ha avuto modo di evidenziare come la gestione dell’associazione degli autotrasportatori, nell’ultimo triennio, ha rappresentato una netta rottura con il passato e l'inizio di una nuova impostazione del fare associazione, caratterizzata da una visione sempre più associato centrica e vicina alle imprese rappresentate.

Bracco ha ribadito che si è trattato di un triennio produttivo e ricco di attività, a partire dalla nuova sede, sita in Cuneo (Fraz. Madonna dell’Olmo) – Via Bra 1 in un contesto moderno e comodissimo da raggiungere. A questa si è aggiunta la sede distaccata di Bra (CN) sita in Piazza Giolitti 8, nell’ambito di una importante collaborazione con ASCOM BRA, che ha garantito di poter fornire vicinanza e supporto alle imprese del braidese e più in generale del territorio di Langhe e Roero. Di rilievo poi l’adesione alla nuova Federazione Nazionale di riferimento, la FIAP – Fiap - federazione italiana autotrasportatori professionali, con la quale la nostra associazione ha instaurato un importantissimo rapporto che consente ad ASTRA CUNEO di poter avere una visione nazionale ed europea nell’ambito dell’attività di rappresentanza degli autotrasportatori.

L’impostazione data dal Presidente Tonoli in questo triennio che va a concludersi, afferma Bracco, sono sicuro che caratterizzerà in un’ottica di continuità l’operato del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione.