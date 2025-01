Calcio: la sezione AIA di Cuneo arruola 15 nuovi arbitri

Sabato gennaio la sezione AIA di Cuneo ha arruolato 15 nuovi arbitri.

Il corso si è tenuto nei mesi di novembre e dicembre, sotto la responsabilità di Lorenzo Spinelli e il contributo determinante di Matteo Cavallo e Davide Marro. I candidati hanno potuto seguire le lezioni volte all’apprendimento del "Regolamento del Giuoco del Calcio" e le sue 17 regole, anche col supporto di materiale multimediale e interattivo.

Nella sessione d’esami sono risultati tutti ben preparati e, di conseguenza, tutti promossi. A partire dal fine settimana del 19 gennaio potranno quindi essere impegnati per le prime partite.

Grande soddisfazione per il presidente Marco Angeli: “Negli ultimi 3 anni abbiamo portato agli esami oltre 50 ragazzi. Abbiamo trovato i giusti canali pubblicitari, lavorato con attenzione e investito risorse. Per noi questi numeri sono manna dal cielo. Ragazzi giovani e volenterosi, con i quali possiamo continuare a dare un buon servizio alla Federazione e al mondo del calcio e insegnare loro i giusti valori dello sport, in antagonismo alla violenza e ai comportamenti volgari ed offensivi che troppo spesso animano le tribunette dei campi di provincia. Per i nostri ragazzi inizia un percorso che porterà i migliori di loro ad arbitrare categorie importanti. I giovani d’oggi sono svegli e imparano in fretta e stiamo vedendo che nel giro di 3 anni si riesce già a proporli per partite in ambito regionale. Poi, ognuno di loro raggiungerà la propria serie A come siamo soliti insegnargli.”

Sono già aperte le iscrizioni per il prossimo corso. Chi è interessato può contattare la Sezione Arbitri tramite i canali social o indirizzo mail cuneo@aia-figc.it

Ecco i nomi dei nuovi arbitri: Souleymane Belem, Samuele Bottasso, Alessia Carena, Giovanni Chiarlo, Enrico Cojan, Gabriele Giordano, Nicola Giungato, Giacomo Occelli, Paolo Occelli, Nicolò Palagiano, Massimo Palmas, Letizia Quarneti, Michele Raspa, Lorenzo Sardi, Matteo Sherbo.