Netanyahu sotto pressione da destra, accordo su Gaza scuote il governo

(Adnkronos) - L'accordo sul cessate il fuoco a Gaza ed il rilascio degli ostaggi, che dovrebbe entrare in vigore domenica, sta facendo fibrillare, e non poco, il governo israeliano. E di conseguenza non lascia tranquillo il primo ministro Benjamin Netanyahu, sotto pressione come non mai per le conseguenze dell'intesa, che crolli o vada in porto, ma anche per i tre procedimenti penali che continuano a riguardarlo.

Nelle scorse ore Netanyahu ha accusato apertamente Hamas di aver rinnegato parti dell'accordo mediato anche dagli Stati Uniti e ha fatto slittare la riunione del governo che avrebbe dovuto ratificarlo. Se la fazione palestinese ha immediatamente respinto le accuse, l'attenzione si è subito spostata sui due esponenti della destra religiosa israeliana, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ed il suo collega delle Finanze Bezalel Smotrich, che non hanno nascosto i loro mal di pancia per un'intesa che, ai loro occhi, favorisce troppo Hamas.

Il partito di Smotrich, Sionismo Religioso, ha definito "cattivo e pericoloso" l'accordo e ha chiesto garanzie a Netanyahu sul fatto che Israele riprenda a combattere "immediatamente dopo la conclusione della prima fase dell'intesa", minacciando in caso contrario di uscire dal governo. Una grana di cui Netanyahu avrebbe fatto volentieri a meno in questo momento. Il primo ministro, infatti, conta attualmente sul sostegno di 68 deputati su 120 alla Knesset e l'uscita del partito di Smotrich dalla maggioranza con i suoi 7 voti significherebbe esporsi a un rischio 'Vietnam' in Parlamento in vista dei delicati passaggi in vista.

"Israele non fisserà una data per una riunione di gabinetto e di governo (per approvare l'accordo, ndr) finché i mediatori non annunceranno che Hamas ha approvato tutti i dettagli dell'accordo", ha detto Netanyahu, cercando di mascherare le tensioni con i suoi alleati di estrema destra che - spiega il Financial Times - non hanno la forza di affossare l'intesa, ma certamente di far perdere a Netanyahu la maggioranza alla Knesset che con i loro 13 deputati complessivi.

Un eventuale passo indietro di Ben Gvir e Smotrich non significherebbe automaticamente la fine del governo del leader del Likud dal momento che il sistema politico di Israele non esclude i governi di minoranza e alcuni partiti di opposizione hanno già annunciato di essere pronti a sostenere l'esecutivo se necessario. Ma certo l'ipotesi di elezioni anticipate a quel punto non sarebbe peregrina e a quel punto il futuro politico di Netanyahu sarebbe pieno di incertezze. Se invece l'accordo crollasse per qualche motivo, a quel punto la pressione dell'opinione pubblica e delle famiglie degli ostaggi sarebbe fortissima.

Ma a far vacillare pesantemente Netanyahu sarebbe l'ira del nuovo inquilino della Casa Bianca

Donald Trump, a cui non farebbe piacere - per usare un eufemismo - presentarsi all'inaugurazione del suo secondo mandato senza aver risolto almeno una delle due grandi crisi che ha promesso di risolvere.