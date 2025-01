L’Associazione "Artigiani della Provincia di Cuneo Service srl" diventa la società benefit “IDA Servizi per le Imprese srl"

La società di erogazione di servizi e consulenze del sistema Confartigianato Cuneo dal primo gennaio 2025 ha cambiato nome, passando da “Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service srl soc. unip.” a IDA Servizi per le imprese srl. Oltre al “cambio di nome”, la società ha scelto di orientare la sua mission verso un’altra importante evoluzione, acquisendo lo status di Società Benefit (ai sensi dell’articolo 1, commi 376-384, della legge 28 dicembre 2015 n. 208).

In sostanza, questo passo significa non perseguire solamente risultati di tipo economico, ma acquisire una responsabilità più ampia, orientata verso le persone, le comunità, i territori, l’ambiente, e tutti gli stakeholder con cui s’interagisce. Scegliamo di operare con sostenibilità e trasparenza, promuovendo uno sviluppo che crei valore condiviso.

Tra gli obiettivi di beneficio comune vi sono la valorizzazione delle persone, le collaborazioni basate sulla fiducia reciproca e su modelli virtuosi, la diffusione della cultura della sostenibilità, la massima trasparenza nella gestione dei servizi.

«Questo cambiamento - commenta Luca Crosetto presidente di Confartigianato Imprese Cuneo - rappresenta molto di più di una semplice modifica formale: è il segno di un’evoluzione, di un processo di modernizzazione che ci permette di restare fedeli alle nostre radici, ma pronti ad affrontare le sfide di un mercato in costante trasformazione. Fin dai nostri esordi, abbiamo sempre puntato alla qualità e all’innovazione per rispondere con efficacia alle esigenze delle imprese che si affidano ai nostri servizi. La nostra missione è sempre stata chiara: fornire soluzioni su misura per i nostri clienti, supportandoli in ogni aspetto del loro sviluppo e facilitando il loro percorso di crescita in un contesto sempre più complesso e competitivo. La modifica del nome è frutto di una riflessione accurata sul nostro posizionamento e sull’immagine che desideriamo trasmettere. Vogliamo che il nostro nuovo brand sia un riflesso del nostro spirito di adattamento, della nostra capacità di guardare al futuro senza mai perdere di vista ciò che ci rende un punto di riferimento per le imprese che ci scelgono. Questa trasformazione si inserisce quindi in un percorso più ampio di aggiornamento delle nostre strutture, dei nostri strumenti e delle nostre strategie operative: l’obiettivo è uno solo, offrire un servizio sempre più all’avanguardia».

Ma quali saranno realmente i cambiamenti per associati e clienti di Confartigianato Imprese Cuneo?

«Non cambierà nulla in termini di impegno, passione e attenzione al dettaglio. – sottolinea Joseph Meineri direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo - La nostra squadra resta la stessa, un team consolidato di professionisti pronti a mettere a disposizione delle imprese la loro esperienza e le loro competenze. Continueremo a essere al fianco dei nostri clienti in ogni momento, cercando sempre nuove soluzioni e nuovi percorsi che rispondano alle loro ambizioni e necessità. IDA Servizi per le imprese rappresenta solo la veste rinnovata di un’identità che, pur evolvendo, resta fedele ai suoi valori originari».