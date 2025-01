Alba, entra nel vivo il progetto “Cantiere Città - Junior Edition”

Il progetto “Cantiere Città - Junior Edition” entra nel vivo e si prepara ad ospitare ragazzi che arrivano da Agnone, Latina, Lucera, Rimini, Gaeta e Treviso per una “due giorni” all’insegna dello scambio culturale.

Dal 24 al 26 gennaio, il gruppo di giovani albesi, che si era costituito a seguito di una call promossa dall’Assessorato al Protagonismo Giovanile del Comune di Alba e dell’Ufficio Informagiovani, guiderà i coetanei delle città su elencate in un percorso culturale albese: visiteranno il teatro e i principali musei e monumenti cittadini, assisteranno alla proiezione del film “Onde di terra” di Andrea Icardi, assaggeranno la cucina locale e si immergeranno nella colorita realtà del mercato del sabato.

Una due giorni ricca di appuntamenti ma, soprattutto, un’occasione per i giovani coinvolti di rapportarsi con coetanei provenienti da diverse regioni in un’ottica di scambio reciproco. Nei week end dei prossimi mesi saranno i ragazzi di Alba a vivere l’esperienza come ospiti delle altre città che partecipano al progetto.

“Cantiere Città – Junior Edition” è la prosecuzione del progetto “Cantiere Città” promosso dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali a cui il Comune di Alba, in rete con altri 88 comuni del territorio di Alba Bra Langhe e Roero ha partecipato per candidarsi quale Capitale italiana della Cultura 2026 classificandosi tra i primi dieci posti.

Per informazioni: informagiovani@comune.alba.cn.it 0173 292348-349