Cambiano i capigruppo Alpini di Guarene e Vaccheria

Cambio della guardia al comando dei Gruppi Alpini di Guarene capoluogo e di Vaccheria. Guido Palladino lascia la guida delle penne nere guarenesi dopo 40 anni a Maurizio Negro, mentre a Vaccheria sarà Gabriele Rinaldi a sostituire Romano Accigliaro, negli ultimi 9 anni al comando del gruppo.

Entrambi sono stati ringraziati dal primo cittadino Simone Manzone, a nome di tutti i cittadini e dell’amministrazione comunale: “Doverosi e sentitissimi i miei ringraziamenti, e quelli di tutta la cittadinanza di Guarene, a Guido Palladino e Romano Accigliaro, per i loro anni di dedizione e lavoro in tante situazioni ed eventi in favore di tutta la comunità. Li ringrazio per il tempo dedicato a tutti noi e per la loro lungimiranza nel condividere il cammino dei due gruppi Alpini, con la scelta dei successori, a cui auguro buon lavoro nel percorso tracciato dai loro predecessori”.

Le dichiarazioni dei nuovi capogruppo

Maurizio Negro, nuovo capogruppo Alpini di Guarene Capoluogo: “È per me un grande onore assumere il ruolo di capogruppo. Ringrazio di cuore il mio predecessore Guido Palladino per l’impegno, la dedizione e il grande lavoro svolto in questi anni. Il suo esempio sarà per me una guida preziosa. Mi impegno con rispetto e passione a proseguire nel solco della tradizione e della gestione che ci hanno resi uniti e orgogliosi. Insieme continueremo a essere una presenza viva e attiva per la nostra comunità. Grazie a tutti!”

Gabriele Rinaldi nuovo capogruppo Alpini di Vaccheria: “Dopo 9 anni da segretario del gruppo Alpini Vaccheria di Guarene, sono subentrato a Romano Accigliaro e sarò il nuovo capogruppo per i prossimi anni. Spero di sostituire Romano nel miglior modo possibile, con l’aiuto di tutto il direttivo e con quel pizzico di alpinità che ci contraddistingue. Sono stato eletto capogruppo con votazioni svoltasi a gennaio 2025, accettate con piacere ma con grande responsabilità e disponibilità.

Nel festeggiare i 25 anni di fondazione del gruppo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla commemorazione dei caduti al monumento a loro dedicato. La nostra festa si è conclusa con un pranzo conviviale al ristorante Miralanghe di Guarene. Non per ultimo voglio ringraziare il sindaco Simone Manzone con tutta la l’amministrazione comunale, i gagliardetti dei vari gruppi presenti, il vessillo della sezione provinciale di Cuneo con il presidente Davide Spedale ed i consiglieri. Grazie a tutti. W gli Alpini e W l’Italia”.