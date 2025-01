Auser Cuno e vallate: giovedì 30 gennaio si svolgerà l'assemblea congressuale

Giovedì 30 Gennaio 2025, aIIe ore 10, presso il Salone CGIL in Via Michele Coppino n. 2/bis a Cuneo si svolgerà l'assemblea congressuale degli iscritti ad "Auser Cuneo e Vallate".

Sarà l'occasione per discutere il documento congressuale nazionale e le relazioni della Presidente provinciale Auser Cuneo Patrizia Cometto e del Presidente di Auser Cuneo e vallate Oreste Armando con le proposte per il futuro dell'organizzazione a livello locale. Sarà anche l'occasione per rinnovare i quadri dirigenti ed in particolare del Presidente, Vice Presidente e Direttivo. Saranno inoltre eletti i delegati al prossimo Congresso provinciale.

I documenti congressuali sono consultabili presso la Sede Auser di Via Negrelli n. 7/Bis a Cuneo. Per la presentazione di liste per il Comitato Direttivo, alternative a quella predisposta dal Comitato Direttivo uscente, è necessario che ogni proposta di lista alternativa sia firmata da almeno il 20% dei Soci aventi diritto e presentata al Presidente dell'Assemblea immediatamente dopo la sua nomina.