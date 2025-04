Borgo, la consigliera Manassero risponde alle accuse sulla sua presenza: "Dati oggettivi per valutazioni corrette"

Durante il consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo dello scorso 1 aprile, la consigliera di minoranza Katia Manassero è intervenuta per informare il consiglio riguardo alle sue presenze in sede di consiglio e delle commissioni di sua spettanza in seguito al comunicato stampa della maggioranza al passaggio in minoranza da parte della consigliera Manassero e pubblicato sul vostro giornale.

“Purtroppo dobbiamo registrare che la presenza della consigliera Manassero, seppur sollecitata alla partecipazione attiva, non è sempre stata garantita né in occasione delle riunioni di maggioranza o di consiglio (soprattutto su temi importanti), né presso la casa comunale per dare il suo importante apporto”.

Le presenze della consigliera Manassero sono le seguenti dalla data dell’insediamento (2022) fino a gennaio 2025;

Consiglio comunale 20 presenze su 24 sedute (83.33%) di presenze come la consigliera di Maggioranza Elena Ferreri;

Commissione Agricoltura 3 presenze su 3 sedute (100%) di presenze;

Commissione Elettorale 6 presenze su 7 sedute (85,71%) di presenze come la Sindaca.

“Questa dichiarazione non vuole essere una polemica ma solo un’informativa, come ho riferito durante il consiglio comunale del 01 aprile. Ho ritenuto corretto riferire in consiglio comunale i dati sulle mie presenze per una questione di correttezza e rispetto nei confronti della cittadinanza borgarina, di coloro che mi hanno votata e nei confronti di coloro che, non conoscendomi, avendo letto il comunicato stampa, possono avermi attribuito una reputazione non positiva in seguito alle dichiarazioni da parte della maggioranza rappresentata dalla sindaca” precisa la Manassero.

“Le valutazioni devono essere fatte con dati oggettivi, altrimenti si trasformano in considerazioni fatte per danneggiare la reputazione della sottoscritta. Come si può notare la mia percentuale di presenze in consiglio comunale è la stessa di Elena Ferreri, consigliera di maggioranza, di cui nutro una grande stima. Commissione agricoltura 100 % di presenze. Commissione elettorale 85,71% di presenza le stesse percentuali di presenze della sindaca, pertanto, presumo quindi, che le considerazioni fatte su di me siano rivolte anche a se stessa.

Mi premeva informare la cittadinanza con dati oggettivi di quello che è stato ed è il mio impegno nella vita amministrativa di Borgo San Dalmazzo”.