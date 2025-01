Mondovì, nuova trattativa privata per vendere il “Michelotti”

Dopo i tentativi di asta pubblica andati deserti ed un primo tentativo di trattativa priva anch’esso senza esito l’AslCn1 indice un nuovo avviso di trattativa privata per l’immobile denominato “Padiglione Michelotti – Bertone” e terreni adiacenti sito in via Ospedale, 10 a Mondovì prevedendo un ulteriore ribasso del prezzo.

L’Asl procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta più conveniente e si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora ritenesse l’offerta eccessivamente sfavorevole.

Il termine per la presentazione delle offerte sono le ore 12 del 17 febbraio 2025.

Tutte le info sul sito internet: www.aslcn1.it alla pagina bandi e appalti, sezione beni-immobili. Maggiori informazioni possono essere richieste telefonicamente alla Struttura Semplice Patrimonio: Avv. Manuela Cravero (tel. 0171/450219). Gli interessati possono visitare gli immobili previo appuntamento da fissare con il Responsabile del procedimento