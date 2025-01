Spinetta ancora senza un collegamento ciclopedonale sicuro con Cuneo: Bongiovanni interpella la giunta

Dotare la frazione Spinetta di un collegamento ciclo-pedonale percorribile in sicurezza senza compromettere il locale patrimonio del verde pubblico: è questo il cuore dell’appello che il gruppo consigliare Cuneo Mia – nella persona del suo rappresentante in Consiglio Claudio Bongiovanni – ha rivolto alla sindaca Patrizia Manassero e all’assessore competente.

L’interpellanza prende le mosse dalla formale richiesta avanzata nell’aprile 2023 dal comitato di frazione, contenente la necessità di addivenire alla realizzazione di un accesso pedonale al territorio frazionale. Nella lettera di presentazione dell’istanza – anche riportata nel testo dell’interrogazione -, si legge: “La lunghezza di intervento totale è stimabile in 192 metri circa. Esso comprende la bitumatura e l’adeguamento di un tratto non asfaltato di circa 60 metri, un attraversamento pedonale, la tombinatura del Canale irriguo per 132 metri circa, l’accesso diretto a una via pubblica chiusa al traffico veicolare”. Assieme alla lettera, figurava la relazione illustrativa, gli elaborati grafici e la lettera del Consorzio delle Partecipanze Canali Naviglio e Vermenagna, con la quale si autorizza la copertura del canale nel tratto preso in considerazione.

A coinvolgere Cuneo Mia lo stesso comitato, dopo il mancato riscontro dell’amministrazione comunale.

“Primo obiettivo sarebbe il mantenimento e la salvaguardia degli alberi, in questo caso platani secolari appartenenti al viale alberato in entrata alla frazione, che hanno assunto un carattere storico avendo più di 150 anni – si legge nel testo dell’interpellanza -. Inoltre per dare una reale utilità a un eventuale percorso ciclabile in frazione sarebbe necessario realizzare un attraversamento in sicurezza della ‘Bovesana’ mediante la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale”.

Si propone, quindi, l’inserimento di una segnaletica orizzontale simile a quella di via Pollino e di un limite di velocità di 30 km/h capace di dare priorità alla percorrenza dei ciclisti rispetto alle automobili; i pedoni continuerebbero così a poter raggiungere la fermata dell’autobus posta all’inizio del viale, percorrendo il lato opposto al canale debitamente sistemato. Una scelta che permetterebbe la tutela delle alberature, una maggiore realizzazione dell’opera e la realizzazione di un vero percorso sicuro, per ciclisti e pedoni, verso l’altipiano. E si chiede a sindaca e assessore competente di adoperarsi perché si raggiunga una soluzione ciclopedonale capace di connettere l’altipiano alla frazione in sicurezza e che assicuri la salvaguardia del verde, adottando modalità simili a quelle realizzate nel comune di Boves nei pressi della clinica 'Stella del mattino'.

L’interpellanza verrà dibattuta nelle serate di Consiglio comunale in programma per la fine del mese.