Festa della Repubblica: ecco il programma delle celebrazioni a Cuneo

Lunedì 2 giugno sarà celebrato il 79° anniversario della Festa della Repubblica.

Il programma della giornata prevede la cerimonia istituzionale, a partire dalle ore 10.30 in Piazza Galimberti, che si aprirà con i tradizionali Onori ai Gonfaloni decorati, gli Onori al Prefetto e l’alzabandiera con l’Inno nazionale. Di seguito, dopo la lettura del messaggio del Capo dello Stato, la Consulta Provinciale degli studenti proseguirà con alcune letture appositamente preparate e, quindi, il momento atteso della consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Saranno insigniti del titolo di Ufficiale della Repubblica Italiana: Bianco Giuseppe (Savigliano); Giordano Roberto (Saluzzo) e Leone Alessandro (Cuneo). Riceveranno, invece, la nomina di Cavalieri della Repubblica Italiana: Barbero Giuseppina (Peveragno); Catalano Giuseppe (Cuneo); De Meo Walter (Cuneo); Favole Agnese (Cherasco); Fiorito Adonella (Savigliano); Garelli Claudio (Busca); Marzo Giacomo (Sommariva Bosco); Melardi Antonino (Boves) e Viberti Roberto (Cherasco).

La cerimonia istituzionale si chiuderà con l’intervento della Banda Musicale “Duccio Galimberti” Città di Cuneo.

I festeggiamenti del 2 giugno si concluderanno alle ore 21.00 al Teatro Toselli con un evento speciale: un concerto, gratuito e aperto anche alla cittadinanza, dell’Orchestra Bartolomeo Bruni diretta dal Maestro Andrea Oddone.

Il programma della serata prevede, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, quattro ouverture del celebre compositore Gioachino Rossini (“Tancredi”, “La cambiale di matrimonio”, “L'italiana in Algeri”, “Il barbiere di Siviglia”), e la “Sinfonia n. 4 “- detta “Italiana” di Felix Mendelssohn.

“La prestigiosa cornice del Teatro Toselli ospiterà nella serata del 2 giugno il concerto celebrativo del 79° anniversario della fondazione della Repubblica – affermano il Prefetto Mariano Savastano e la sindaca Patrizia Manassero -. Questa vuole essere un’occasione per celebrare la Repubblica, attraverso l'esecuzione di una selezione tra i brani più belli e più noti della tradizione lirica italiana, espressione di uno dei nostri grandi patrimoni nazionali. L’evento è gratuito e aperto anche alla cittadinanza, per offrire a tutti i cuneesi un momento collettivo di festa e di inclusione, attraverso la musica classica”.

Il concerto è reso possibile grazie al contributo e al sostegno della Fondazione CRC.

Per l’accesso al Teatro occorrerà registrarsi e acquisire i posti attraverso la piattaforma comunale al link https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo ai numeri 0171. 444 811 - 812 o scrivere una mail a spettacoli@comune.cuneo.it .

Il programma delle Celebrazioni del 2 giugno sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa, che si terrà in data 27 maggio alle ore 12.00 presso la Sala Giunta del Comune di Cuneo, in Via Roma 28.