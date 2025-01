Intervento questa mattina, venerdì 17 gennaio, sulla strapa provinciale 12, nel territorio comunale di Piozzo.

Un'automobile, per dinamiche in fase di accertamento, è uscita dalla carreggiata finendo in una scarpata, profonda circa cinque metri, a lato strada. L'allarme è scattato attorno alle 6.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Dogliani, il personale sanitario e i Carabinieri per i rilievi del caso.