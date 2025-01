Kiev sulla difensiva, ma ancora niente trattative

Il portale della CNN parla di avanzamenti quotidiani dei russi verso ovest, sempre più vicini al raggiungimento del loro obiettivo primario, il Donbass. L’Ucraina dunque continua a perdere territori, soldati e mezzi, ma nessuno a Kiev ha intenzione di alzare bandiera bianca.

Come riporta il sito Strumenti Politici , Zelensky non si deciderà a pensare alle trattative fino a che non ne avrà prima parlato personalmente con Trump. Manca poco al suo insediamento come presidente e allora vedremo con quanta celerità si dedicherà alla questione.

In campagna elettorale aveva detto di poter terminare il conflitto in 24 ore: adesso invece la tempistica si sta tristemente allungando. Il governo di Kiev è disposto a negoziare soltanto con l’obiettivo di una “pace giusta”. Giusta per l’Ucraina, si intende, cioè con garanzie particolari che l’Occidente deve impegnarsi a far rispettare. Nel frattempo, però, i russi stanno chiudendo la morsa intorno alla città di Pokrovsk, che ospita impianti minerari di fondamentale importanza per l’economia ucraina. Inoltre hanno già conquistato e Kurakhove e sono vicini a prendere tutta la città di Toretsk. In questo modo le forze di Mosca si aprono la possibilità di sfondare successivamente verso altre direzioni, a seconda di quelle che saranno le circostanze.

E per gli ucraini c’è stata una beffa, oltre che un danno, quando recentemente un loro drone ha distrutto un carro armato. Ma non era russo, bensì americano, uno degli ultimi M-1 Abrams rimasti a disposizione. Per il 2025 l’obiettivo militare di Kiev è di stabilizzare la linea del fronte e intanto far riacquisire consistenza al proprio esercito, come ha dichiarato il ministro della Difesa Rustem Umerov.