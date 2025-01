MasterChef 14, continua l'avventura di Simone Grazioso. Barbieri: "Il tuo piatto parla da solo"

Un'altra settimana in più nella cucina di MasterChef per Simone Grazioso. Il 36enne imprenditore edile di La Morra ha superato indenne anche la puntata di ieri sera, giovedì 16 gennaio, dello show cooking di Sky Uno.

Un percorso senza particolari scossoni quello compiuto da Simone nella trasmissione di ieri, anche se ha dovuto, come ormai sembra prassi, evitare l'eliminazione all'ultimo istante. Dove, però, ha ricevuto i complimenti della miglior chef stellata al mondo.

Ma andiamo con ordine. Nel primo gradino della Green Mistery Box i concorrenti dovevano cucinare un piatto a risparmio energetico: Simone, pur non essendo chiamato tra i tre migliori che hanno raggiunto la prova dell'assaggio dei conduttori del programma, Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ne è comunque uscito indenne.

Stessa situazione per l'Invention Test. Per superare questo gradino. i cuochi dilettanti dovevano preparare una pizza fritta di fronte a Franco Pepe, proprietario del ristorante Pepe In Grani a Caiazzo e considerato uno dei migliori pizzaioli al mondo. I concorrenti, dopo aver seguito le indicazioni per fare l'impasto illustrate da Pepe, dovevano riprodurre di fronte a lui una pizza fritta tradizionale, oppure fare piccolo cono ripieno.

Simone Grazioso ha optato per la pizza tradizionale, il cui impasto non ha però convinto appieno Franco Pepe che lo ha giudicato "poco cotto e troppo oleoso", così come i tre giudici i quali lo hanno rimandato allo Skill Test.

La prova decisiva si divideva in due manches: chi superava la prima, da affrontare in coppia, andava direttamente in balconata continuando la propria avventura a Masterchef, mentre agli altri non restava che affrontare quella finale ad eliminazione diretta.

L'impresario di La Morra, che ha cucinato insieme con l'altra concorrente piemontese, la torinese Linda Mirabella (poi eliminata), non ha centrato subito l'obiettivo. Per questa gara era presente la chef peruviana Pia Leon, ex direttrice del ristorante Central di Lima e giudicata nel 2021 miglior cuoca donna al mondo.

Complice qualche errore di comprensione dovuto alla lingua, ma soprattutto il troppo nervosismo che regnava tra i due hanno portato Simone e Linda a dover affrontare la manche finale: il loro piatto "Dal Piemonte al Perù" non ha superato le forche caudine della Leon, che lo ha giudicato "poco piccante e senza anima".

Espressione che ha infastidito Grazioso, il quale ha replicato in modo abbastanza deciso: "Prima mi ha detto che era piccante, poi a piatto concluso non lo è più. Non sono d'accordo". Tant'è, Simone ha dovuto giocarsi la permanenza all'ultimo step. Qui, il suo "Verano", che in spagnolo significa estate, ha soddisfatto pienamente il palato della chef. Così come quello di Canavacciuolo, Barbieri e Locatelli.

E, alla fine, ha anche incassato i complimenti della Leon: "Mi piace il nome del piatto, che è colorato, buono e con una salsa dolce azzeccata". Per Bruno Barbieri il piatto di Simone Grazioso "parlava da solo".

Il 36enne albese ha quindi "fatto pace" con Pia Leon, scusandosi anche per la reazione avuta nei suoi confronti: "L'arrabbiatura non era rivolta al suo giudizio, ma verso me stesso. Sono un perfezionista".

Simone Grazioso tornerà a cucinare nella prossima puntata di Masterchef 14, in onda su Sky Uno giovedì 23 gennaio alle 21.15.