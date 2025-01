Case popolari, l’albese Leonardo Prunotto nuovo presidente dell’Atc Piemonte Sud

E’ stato formalizzata con apposita delibera della Giunta regionale la designazione dell’albese Leonardo Prunotto a nuovo presidente dell’Agenzia Territoriale della Casa (Atc) Piemonte Sud.

Ex consigliere comunale albese nella fila di Forza Italia e capo di gabinetto del sindaco Carlo Bo nella passata consigliatura, Prunotto fa parte dei nuovi vertici delle tre Atc piemontesi – Piemonte Centrale, Piemonte Nord e Piemonte Sud –, individuati tra i componenti dei Cda Atc votati dal Consiglio Regionale il 23 dicembre 2024 e ora votati dell’esecutivo guidato dal governatore Alberto Cirio.

Vicepresidente dell’Atc Piemonte Sud sarà Marco Buttieri.

L’Atc Piemonte Centrale sarà guida da Maurizio Pedrini mentre vicepresidente sarà Fabio Tassone; Atc Piemonte Nord sarà presieduta da Marco Marchioni, con vice Daniele De Luca.

“Ai nuovi vertici di Atc facciamo i migliori auguri, ricordando l’importanza di un ruolo così socialmente delicato. A tal proposito esprimiamo profonda gratitudine ai vertici uscenti per l’impegno che hanno messo in campo nella conduzione delle agenzie in anni che sono stati oggettivamente complicati”, dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone.