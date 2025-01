Calcio Serie D: il Bra vince sempre, una doppietta di Tuzza stende il Saluzzo

Il Bra impone la sua legge anche nel derby della quarta di ritorno contro il Saluzzo, piegato con il risultato di 2-0. Decide una doppietta di Tuzza, mattatore in una partita combattuta per tutti i 90 minuti.

Per la squadra di Nisticò è la sesta vittoria di fila, nona nelle ultime dieci, 18 su 23 totali. Braidesi ora a +10 dal Vado secondo mentre il Varese di Floris, fermato sull'1-1 dall'Imperia è ora a -11.

Saluzzesi alla terza sconfitta consecutiva ma ugualmente capaci di destare una buona impressione al Bravi.

LA CRONACA

Il primo tiro verso la porta avversaria è del Saluzzo, nello specifico di D'Arcangelo il cui destro viene deviato in corner. La partita scorre sul filo dell'equilibrio, spezzato al minuto 36, da Tuzza. Eccellente la sua ripartenza palla al piede così come la preparazione per il tiro e la stessa conclusione che bacia il palo alla sinistra di Fiorenza e si insacca: 1-0. In archivio un primo tempo povero di emozioni ma sbloccato dalla capolista.

Ancora Tuzza pericoloso in avvio di ripresa con un tiro potente da fuori area di poco alto sulla traversa. Al 64' Cacciatore si gioca il primo cambio: Castineira rileva Di Cesare. Gli ospiti ci provano e mettono grande intensità: Castineira impegna centralmente Ribero. Ad un quarto d'ora dalla fine Nisticò richiama Mawete, al suo posto Cannatelli. Poco dopo tocca a Vaiarelli e Vada, out Milia e Magnaldi. La partita rimane combattuta ma si scatena di nuovo Tuzza che da fuori area coglie impreparato Fiorenza per il raddoppio giallorosso: 2-0 al 78'. Dopo 5 minuti di recupero il Bra può esultare con i suoi tifosi: il sogno continua.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Tos, Giorcelli, Sganzerla; Mawete (75' Cannatelli), Chiabotto (82'Omorogbe), Perseu (82' Zanon), Tuzza, Pautassi; Aloia, Minaj (83' Sardo). A disp: Ariello, Legal, Gai, Sammouni, Capraro. All Nisticò

Saluzzo (4-3-3): Fiorenza, Gjergji, Rivoira (83' Allasina), Scotto, Caldarola; Maugeri, Di Cesare (64' Castineira), Milia (76' Vada); Magnaldi (76' Vaiarelli), D'Arcangelo, Kone. A disp: Vendramini, Birtolo, Decolombi, Carrino, Podio. All Cacciatore

Gol: 36' Tuzza, 78' Tuzza

Ammoniti: Sganzerla, Caldarola, Di Cesare, Rivoira

Arbitro: Giacomo Rossini di Torino, assistenti Dario Testaì di Catania e Franz Joseph Grasso di Acireale