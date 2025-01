A Montaldo Mondovì nasce la commissione cultura e turismo: eletto il consiglio direttivo

È stato eletto lo scorso sabato 18 gennaio il consiglio direttivo della neo Commissione Cultura e Turismo a Montaldo di Mondovì, iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale.

Nel corso dell'incontro è stato eletto presidente Marco Quaranta, portavoce della Roamarenca, dei sentieri storici, già presente nello staff del sindaco Giovanni Balbo e collaboratore prezioso da anni per il comune.

"Volevo ringraziare tutti per la fiducia riposta nel nominarmi alla Presidenza della Commissione Cultura&Turismo - commenta il neo presidente -. Spero di essere all'altezza delle vostre aspettative ma sono sicuro che se avrò bisogno di aiuto c'è una bella squadra, già consolidata, che ci porterà a raggiungere i risultati per i nostri obbiettivi del nostro territorio".

Quaranta sostituisce Marisa Gorini ,ex insegnante volontaria ancora molto attiva della Biblioteca nel seguire il doposcuola dei ragazzi della Scuola Primaria, che l'amministrazione ringrazia per il prezioso impegno a favore della comunità.

Nel compito sarà affiancato dal vice presidente Filippo Manfredi, insegnante, già volontario della Croce Rossa Locale che rinnova la sua presenza e contributo alla Cultura.

Nel sodalizio entrano anche due giovani appassionati di montagna, di origine ligure ma con casa a Montaldo: Anna Flumiani, laureata in Scienze Naturali ed Etologia, ricercatrice presso l'Università di Torino e guida escursionistica ambientale e Alessandro Collet, impiegato presso la Regione.

Confermate le cariche di Gabriella Bertolino volontaria della Biblioteca, Roberto Chiera (assessore comunale) e Norina Magnaldi (consigliere comunale), Carla Bracco archeologa e dipendente Sovrintendenza Belle arti di Savona, Marina Perotti, ex segretaria comunale di Montaldo legata al territorio e Paola Prucca in rappresentanza del Sindaco in qualità di Consigliere delegato a Cultura e Turismo del Comune di Montaldo.

"Il nuovo gruppo, presieduto da Marco Quartanta - spiegano dall'amministrazione - è composto da persone che porteranno competenze d'eccezione al nuovo indirizzo della Commissione, improntata al turismo, tenendo ben presente la cultura, elemento imprescindibile, così come la scuola, la Biblioteca con i suoi progetti sul territorio legati alla rete di Biblioteche del Monregalese, l'arte, il teatro, la poesia, la musica, la letteratura e la storia locale".

Il prossimo appuntamento è in programma il 7 febbraio x mettere a punto i numerosi appuntamenti 2025: Sigillo.di Bronzo, Sentieri della Transumanza, escursioni sul territorio nelle borgate meno conosciute, spettacolo Rigenera con i licei monregalesi, concerti con "Canzone Teatro", presentazione di libri e mostre di pittura.