Al via la settima edizione di “Seminare parole nella terra”: il non-concorso letterario di "Maergutte" e del Comizio Agrario di Mondovì

La non-rivista monregalese online di letteratura ed altro “Margutte”, in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì, bandisce la settima edizione del non-concorso letterario “Seminare parole nella terra” che per il 2025 ha come tema la montagna in tutti i suoi aspetti paesaggistici, simbolici, ambientali, culturali, storici e, ovviamente agricoli (piccoli frutti, castagneti, agroforestazione, allevamento ovicaprino e bovino, coltivazione erbe officinali, segale e così via).

La scelta di questa tematica nasce dal fatto che il territorio monregalese è in gran parte formato da vallate alpine.

La definizione non-concorso nasce dalla scelta di essere un’occasione di incontro e confronto tra sensibilità diverse su tutto quello che riguarda la montagna.

Non-concorso perché non ci saranno classifiche. La scrittura deve stare con forza fuori dalle leggi della competizione; deve nascere poco per volta nel silenzio della propria stanza, nel silenzio della natura, nel suono dei torrenti, nel profumo dei castagneti, nella bellezza dei boschi di conifere e di faggi, nelle fioriture primaverili che arricchiscono pascoli e sottoboschi, nel paesaggio arricchito da mandrie e greggi, nei volti degli uomini e delle donne che abitano le terre alte, nella bellezza dei colli e delle vette; la scrittura deve essere spontanea e attenta, rendersi efficace nel trasmettere emozioni, sentimenti, valori, eventi e testimonianze. Proprio in questo prezioso lavoro e nel dialogo che nascerà da esso, consisterà il premio di chi partecipa al non-concorso.

Per avere informazioni sul regolamento del non-concorso:

https://comizioagrario.org/event/seminare-parole-nella-terra-2025/

https://www.margutte.com/?page_id=38350