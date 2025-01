Il metodo Rondine sbarca nel monregalese

Nel mese di novembre 2024 presso il Campus di Mondovì si sono tenute due lezioni di avvicinamento al Metodo Rondine aperte a tutti gli interessati.

L’iniziativa, finanziata dalla Fondazione CRC sul Bando Autunno, è stata organizzata dal Cfpcemon e dai Licei di Mondovì, con la collaborazione di Rondine Cittadella della Pace.

Un’opportunità per cambiare il nostro approccio nelle relazioni e superare le piccole 'guerre' quotidiane, imparando a trasformare i conflitti in modo positivo. In famiglia, nello studio, nel lavoro, tra gli amici o con noi stessi, i conflitti sono all’ordine del giorno. A partire dall’esperienza della Cittadella della Pace dove da quasi trent’anni giovani provenienti da luoghi di guerra, “nemici” tra loro, si formano per superare l’odio che divide i loro popoli, il Metodo Rondine investe nella costruzione della relazione per abbattere i muri e le barriere che ci separano dall’altro ed esplorare insieme nuove possibilità per costruire il futuro in maniera nuova.

Il successo dell’attività è stato notevole con oltre 30 partecipanti ad entrambi gli appuntamenti; la platea era composta da insegnanti e da una dirigente scolastica, da educatori e genitori interessati ad approfondire la tematica.

Grazie alla presenza on line di un formatore dell'Academy Rondine e con il tutoraggio di alcuni docenti esperti dei Licei, i partecipanti hanno appreso i fondamenti del metodo e con le esercitazioni pratiche hanno sperimentato a gruppo la trasformazione creativa dei conflitti, acquisendo strumenti concreti per imparare ad abitare il conflitto trasformandolo in opportunità di crescita personale e di sviluppo collettivo.

All’avvio del percorso era presente Elena Merlatti, vicepresidente della Fondazione CRC che ha ribadito l’importanza di offrire innovazione agli studenti e agli insegnanti per permettere al territorio di crescere e svilupparsi sempre di più.

L’entusiasmo dei partecipanti alla formazione e la richiesta di proseguire nell’approfondimento del percorso hanno convinto gli organizzatori a continuare nel solco tracciato.

Il 22 gennaio dalle ore 17 alle 19 si terrà un incontro in presenza con i referenti di Rondine per riprendere il tema ed avere notizie sulle prossime attività che si potranno realizzare sul territorio. L'appuntamento è rivolto agli ex corsisti, ma anche a tutti coloro che sono interessati a conoscere il metodo e le novità proposte dalla Cittadella toscana.

Inoltre è disponibile una mail dedicata a cui tutti gli interessati possono rivolgersi per avere informazioni sulle prossime iniziative formative o inviare proposte per proseguire il volo di Rondine nel territorio monregalese e cebano.

La mail a cui ci si può rivolgere è progetto.rondine2025@gmail.com