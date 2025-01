Maggioranza e opposizione puliscono la sede di Fratelli d'Italia ad Alba

In un gesto di collaborazione e solidarietà, esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione del Consiglio Comunale di Alba si sono uniti per ripulire la sede di Fratelli d'Italia in corso Michele Coppino, recentemente vandalizzata con scritte offensive e simboli anarchici.

L'iniziativa ha visto la partecipazione dell'assessore all'Ambiente Roberto Cavallo e dei consiglieri Stefania Manassero, Lucia Morcaldi, Domenico Boeri e Lorenzo Barbero. Armati di detergenti e buona volontà, hanno lavorato fianco a fianco per rimuovere le tracce dell'atto vandalico, dimostrando che la cura della città è una responsabilità condivisa, al di là delle appartenenze politiche.

Dopo l'attività, i protagonisti hanno dichiarato: "La bellezza e la condivisione salveranno il mondo". Un sentimento condiviso dai partecipanti, che hanno evidenziato come momenti di collaborazione come questo possano rafforzare il tessuto sociale e promuovere un clima di rispetto reciproco.

L'atmosfera durante l'intervento è stata caratterizzata da spirito di squadra e leggerezza, dimostrando che anche di fronte a gesti incivili, la comunità albese sa rispondere con unità e determinazione.