Tennis, Lorenzo Bertola vince il torneo indoor natalizio a Ceva

Partita combattuta quella che si è svolta lo scorso fine settimana tra Lorenzo Bertola e Francesco Mao.

La vittoria per 6/4 e 7/5 è andata al pluripremiato Lorenzo, icona vivente del tennis club Ceva.

"Un ringraziamento a tutti i giocatori del torneo - dicono dal Club Cebano -, un grazie doveroso al bar “Caffé René” sponsor anche di questa edizione del torneo indoor natalizio e a Fruttero Sport per il supporto tecnico. Vi aspettiamo per il proseguo della stagione indoor e per altri eventi competitivi".