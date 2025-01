Tennis: inizio di anno intenso per la VTT di Lagnasco, Camilla Rosatello in evidenza agli Australian Open

Il primo mese dell’anno è stato ricco di contenuti, e non è ancora finito, in casa VTT di Lagnasco. Momenti di lavoro, impegno, agonismo e promozione ad ampio respiro.

La giocatrice di casa, Camilla Rosatello, che si allena regolarmente in struttura sia in fase di preparazione della stagione che di richiamo durante la normale attività nei tornei internazionali, ha raggiunto per la prima volta in carriera il secondo turno, in doppio, in un torneo dello Slam, agli Australian Open. In coppia con la rumena Cristian, ha gioito all’esordio in main draw per il successo contro la spagnola Cristina Bucsa e Yana Sizikova, fissato sullo score di 6-2 6-7 6-4. Nel secondo incontro le due giocatrici sono state competitive ma hanno ceduto in tre frazioni alla canadese Fernandez, già finalista Slam in singolare e all’ucraina Kichenok, sul punteggio di 6-4 2-6 6-3. Una stagione partita bene, dunque, nella quale Camilla Rosatello vuole curare anche il singolare: “L'anno scorso mi sono dedicata di più al doppio, voglio tornare a darmi una possibilità anche in singolare". Così la giocatrice di Lagnasco.

Sui campi della struttura piemontese sono andate in scena nei primi giorni del 2025 diverse amichevoli, con protagonisti i ragazzi della locale Scuola Tennis, sempre più importante per numeri e qualità. Da segnalare quelle con il Dega di Vinovo e il Monviso Sporting Club di Grugliasco. Nel fine settimana appena concluso quelle con il Country Cuneo e la STG di Mondovì.

Tra i momenti in esterna, vissuti dallo staff e dai giovani della VTT, spicca quello trascorso presso la Horizon Tennis Home di Vicenza, l’Accademia di Massimo Sartori, già coach di Andreas Seppi e tra i primi scopritori del talento di Jannik Sinner. Lo stesso Sartori era stato tra i personaggi illustri presenti all’inaugurazione della VTT, ormai oltre 10 anni fa: “Un rapporto – spiegano i dirigenti della VTT – che rimasto inalterato nel tempo e che continuiamo a coltivare”.

Non sono mancati in questo inizio d’anno neppure gli appuntamenti agonistici, in particolare con i giocatori e le giocatrici del circuito TPRA, quello federale riservato ai giocatori amatoriali che si affacciano all’agonismo. Due giorni fa oltre 50 giocatori si sono sfidati dalle 13 fino a tarda sera all’insegna del divertimento, dell’aggregazione e della voglia di crescere anche in esperienza quando dal palleggio si passa al dover giocare il classico 15. Nel draw femminile, tutto composto da giocatrici della VTT, la vittoria è andata ad Alice Frandino, in finale su Monica Davit. Nella contesa maschile prima piazza per Stefano Tamagnone che ha battuto il finalista Matteo Ferrantino. Il prossimo appuntamento sarà con una rassegna di doppio, il 9 febbraio.

Tra impegni, organizzazione, programmi, Scuola Tennis e visite illustri, non si perde certo il focus su ciò è già partito e rappresenta il secondo capitolo della vita della VTT. Ci riferiamo ai lavori di raddoppio della struttura che la renderanno ancora più completa per la qualità e quantità dei servizi proposti. Un centro sempre più all’avanguardia nei rispettivi settori dalle enormi potenzialità. Da queste parti vengono sempre espresse al massimo e sono il presente e il recente passato a testimoniarlo.