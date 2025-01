Il Comitato No Biometano a Govone non abbandona la lotta

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Comitato No Biometano a Govone, firmata dal presidente Fabio Pelazza, in merito alle recenti notizie della sentenza sfavorevole del TAR e alle dichiarazioni del sindaco Giampiero Novara.

La nota vicenda ha avuto un’ulteriore tappa proprio con il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale, che in pratica ha dato il via libera alla costruzione dell’impianto di produzione biometano nella piccola frazione di Govone, a poca distanza dal centro abitato.

Ecco la nota stampa del Comitato No Biometano a Govone:

“Il Comitato No Biometano aveva deciso di attendere, prima di fare delle dichiarazioni stampa, che venisse deciso, di concerto con i nostri legali, quale sarebbe stata la strada da percorrere a seguito della sentenza del Tar del 27/12/24, ma considerate le dichiarazioni fatte da Comune e dal Sindaco, abbiamo deciso di fare un po' di chiarezza.

La sentenza ci ha sicuramente amareggiato e deluso ma non intendiamo abbandonare la lotta e stiamo pertanto valutando con i nostri legali le strade da intraprendere per provare ancora a contrastare questo progetto che per noi del Comitato (e non solo per noi) continua ad essere inutile e dannoso per il nostro paese e autorizzato con un procedimento affetto da vizi.

Voglio anche rispondere alle dichiarazioni fatte dal nostro Sindaco, Giampiero Novara, su La Stampa che quando afferma che il Comune ha fatto tutto il possibile per fermare il progetto non dice cosa che corrisponde a verità, mai l’Amministrazione Comunale ha collaborato con noi (se non soltanto la minoranza), mai ci ha supportato (né economicamente né con la sua attività), mai il Sindaco è stato in contatto con me (in qualità di Presidente) come invece afferma. Questa è una battaglia che il Comitato e i Govonesi aderenti hanno portato avanti da soli, senza il supporto del Comune convinti della giustezza e della bontà delle proprie convinzioni. Cogliamo l’occasione per informare che lunedì 27 gennaio alle ore 21 si svolgerà presso il salone di Spazio Canove l’incontro con i nostri legali che ci spiegheranno i prossimi passi per portare avanti la nostra causa".

Il Presidente

Fabio Pelazza