"Il valore dell’Economia Civile: fare Impresa e fare Comunità": a Mondovì un incontro porposto dal "Baruffi"

L’Istituto “G. Baruffi” di Mondovì propone un evento dedicato all’economia civile, un modello che mette al centro il bene comune e la dignità umana. Il programma prevede un approfondimento pomeridiano per le classi quarte dell’istituto e un convegno serale, aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà mercoledì 5 febbraio al Teatro Baretti di Mondovì.

Durante la sessione pomeridiana le classi 4^ CAT e 4^ SIA, saranno coinvolte in un incontro formativo nei locali Mondofood, dove Davide Danni, responsabile del progetto “Panatè, il pane che vale la pena”, racconterà l’esperienza di collaborazione tra il mondo carcerario e le imprese locali. Un progetto nato con lo scopo di restituire dignità attraverso il lavoro e l’inclusione sociale, in linea con i principi del giurista illuminista Cesare Beccaria.

Gli studenti potranno ascoltare anche la presentazione del libro “Dieci lezioni di Economia civile” della docente B. Cerrino, un’opera che offre spunti di riflessione su come l’economia possa essere al servizio delle persone e non solo del profitto.

Convegno Serale: Storie di Economia Civile

Alle 20.30, il Teatro Baretti ospiterà il convegno “Fare Impresa, Fare Comunità”. Cinque imprenditori locali presenteranno casi concreti di economia civile, dimostrando come sostenibilità, collaborazione e attenzione al territorio possano trasformare il modo di fare impresa.

L’evento, aperto a tutti, è un’occasione unica per scoprire come i valori della solidarietà e del bene comune possano concretizzarsi in azioni imprenditoriali con ricadute positive sulla comunità.

Il convegno si presenta non solo come un momento di approfondimento, ma anche di ispirazione. In un’epoca in cui si cerca un equilibrio tra sviluppo economico e benessere sociale, l’economia civile si afferma come un modello innovativo e necessario.

L’iniziativa è gratuita e aperta a chiunque desideri conoscere e contribuire a un futuro più inclusivo e sostenibile. Per partecipare, è possibile prenotarsi sul sito dell’istituto o tramite QR code.

Si ringrazia per la collaborazione la Libreria Confabula di Mondovì.