Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, lunedì 20 gennaio, per l'allarme lanciato dagli abitanti di una palazzina a due piani in via della Battaglia, a Madonna dell'Olmo di Cuneo, che denunciavano fiamme al camino dell'edificio.

Da capoluogo è partita una squadra, con autopompa e autoscala: l'intervento si è risolto rapidamente, senza che l'incendio si propagasse al tetto. Non ci sono state persone coinvolte, né danni materiali rilevanti.