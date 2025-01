Cherasco è pronta alle sue "Contaminazioni": si parte il 3 febbraio con il primo degli incontri a tema salute [VIDEO]

Gli incontri prenderanno il via il 3 febbraio prossimo, per concludersi a giugno, e promettono di unire esperienze, discipline e persone diverse in un dialogo il più possibile arricchente. Stiamo parlando del calendario dell’iniziativa “Contaminazioni”, presentata lo scorso venerdì 17 gennaio nella sala del Consiglio comunale di Cherasco.

Presente in veste di moderatore della serata di presentazione il giornalista Gianni Scapace, che ha dialogato con la consigliera comunale con delega alla Cultura Mara Degiorgis e numerose figure di spicco, tra cui il sindaco Claudio Bogetti, il vicesindaco Umberto Ferrondi, l'assessore alla Cultura di Dogliani Gianluca Navello, il capo di gabinetto del Comune di Alba Gianluca Gioetti e il presidente dell'Atl Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino.

Nello specifico, il programma si comporrà dei seguenti incontri:

- Lunedì 3 febbraio: IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE OGGI Intervengono: Dott.ssa Gemma Basso, Dott. Fabrizio Franchino, Dott.ssa Alda Giachino, Dott. Giuseppe Orru, Dott.ssa Ines Peano

- Lunedì 10 marzo: MEGLIO PREVENIRE Interviene: Dott. Pietro Maimone, Direttore del Dipartimento Prevenzione ASL CN2

- Lunedì 7 aprile: LA VITA CON IL TUMORE Interviene: Dott. Gianmauro Numico, Direttore SC di oncologia AO S. Croce e Carle Cuneo

- Lunedì 12 maggio: CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA Interviene: Dott. Paolo Bogetti, già direttore della SC di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Università di Torino

- Giovedì 20 febbraio: “In e out” di Virginia Falco

- Giovedì 27 marzo: “La residenza fiscale e le nuove norme alla luce del Decreto Legislativo in materia di fiscalità Internazionale” di Mazzola Carlotta

- Giovedì 17 aprile “Applicazione del Machine Learning per l’ottimizzazione energetica e il controllo degli impianti di climatizzazione” di Filippo Bertolotti

- Giovedì 22 maggio “Forme timide” di Giacomo Mallardo

D’accordi musicali: è il titolo della nuova rassegna musicale condivisa che vede lavorare insieme per la prima volta Cherasco e Dogliani.

- Domenica 2 marzo, a Cherasco nella Chiesa di San Gregorio alle ore 17, “Il Viaggio”;

- Domenica 13 aprile, a Dogliani nella Biblioteca Comunale alle ore 17, “La Storia del pianoforte”.

Poi ci saranno i concerti, in collaborazione al Comune di Dogliani, la domenica pomeriggio alle ore 17:

- 9 marzo a Dogliani, Chiesa della Confraternita dei Battuti: “Gli Archimedi” con Andrea Bertino Violino, Marco Allocco Cello, Giorgio Boffa Double Bass

- 16 marzo a Cherasco, Chiesa di San Gregorio: “Duo Faccini” con Betsabea Faccini e Elia Faccini, pianoforte a quattro mani

- 23 marzo a Dogliani, Chiesa della Confraternita dei Battuti: “Duo DissonAnce” con Roberto Carbelotto e Gilberto Meneghin, fisarmonica

- 30 marzo, Cherasco, Chiesa di San Gregorio: “Variazioni senza tema” con Stefano Parrino al flauto traverso, Francesco Parrino al violin

Ci saranno inoltre tre appuntamenti dal titolo “Signora Maestra, lui mi dice i nomi” che sono incontri di costume, a cura di Flavio Russo, nella Chiesa di San Gregorio, alle 20,45. Una ricerca linguistica divertente: quanti sono gli aggettivi della lingua piemontese che descrivono le persone, nel bene e nel male, quelli che i bambini chiamavano i “nomi”. Si svolgeranno i mercoledì del 12 marzo, del 26 marzo e del 9 aprile.

Due incontri, sempre in San Gregorio alle 20.45, sotto il nome di Single perché non si ripetono uguali nel tempo:

- Venerdì 7 febbraio “Il Medio Oriente: un mosaico in continua evoluzione” Relatrice: Nadia Boffa, giornalista per l’Huffington Post

- Giovedì 12 giugno Presentazione del progetto di Fondazione Film Commission Torino Piemonte Relatore: Davide Bracco

A questo programma culturale ci sono ancora da aggiungere gli incontri dell’Unitrè in collaborazione con l’Arci Bra, rivolti a tutti e per tutte le età, gratuiti, che si svolgeranno da 22 gennaio al 21 maggio: le lezioni si terranno a Cherasco (nella Sala del Consiglio) due mercoledì al mese e a Roreto di Cherasco (al Centro d’incontro) un martedì al mese, al pomeriggio dalle ore 15 alle 17 e tratteranno argomenti di diversa natura per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti.