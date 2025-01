Fdi, Navette ferroviarie Tenda e Limone: quasi 150.000 euro messi a disposizione per il servizio da Regione Piemonte

“Qualche giorno fa abbiamo presentato un Ordine del Giorno relativo alla riduzione dei disagi per gli utenti dell'Autostrada A6 Torino-Savona, dovuti al protrarsi della manutenzione straordinaria. Sempre qualche giorno fa, la Regione ha annunciato misure compensative per i mancati guadagni delle aziende, determinati dal protrarsi della chiusura del Colle di Tenda. Giungono richieste e sollecitazioni dal territorio di occuparci anche della questione della riattivazione del progetto strategico del traforo del Mercantour - afferma Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia - che collegherebbe direttamente il Cuneese con il sud della Francia.”

“La Regione è da sempre vicina ai territori, alle Istituzioni e ai cittadini, adoperandosi con tutte le risorse finanziarie e umane disponibili, proprio per rispondere alle esigenze più urgenti e concretamente sostenibili - continua il consigliere Barbero -. Per alcune di queste dovremo impegnarci molto e cercare aiuto anche a livello europeo e nazionale, come nel caso del Mercantour, per le altre, seppure in un momento storico in cui le emergenze sono davvero tante a fronte di disponibilità di bilancio esigue, siamo in grado di garantire una risposta rapida e nei fatti”.

“Per questo sono davvero lieta che il Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, in data di oggi, abbia confermato la cifra di Euro 148.058,27 a favore dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, quale contributo regionale al servizio di navette ferroviarie fra Tenda e Limone, per il periodo dal 30 dicembre 2024 al 30 marzo 2025. Questo è una forma di rispetto verso il Trattato del Quirinale sottoscritto il 26/11/2021 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, che prevede la cooperazione bilaterale rafforzata tra Francia e Italia, ma è soprattutto un atto dovuto verso i cittadini, in particolare piemontesi, che in migliaia usufruiscono di questo servizio” conclude Barbero.