Il film 'Onde di Terra' supera gli 8mila spettatori nella Granda e conquista anche Torino

Con oltre 8.000 spettatori nella sola provincia di Cuneo e una distribuzione artigianale ma efficace, il film Onde di Terra di Andrea Icardi si posiziona al 21° posto nel box office nazionale, confermando il suo straordinario impatto. La prima proiezione torinese, al prestigioso Cinema Massimo, è stata un evento memorabile: la sala gremita ha accolto con entusiasmo il regista, il cast e il visionario imprenditore Renato Sevega, che ha investito nel progetto.

Proprio durante un momento di confronto post proiezione, tra il cast e il pubblico Sevega, Ceo di Siscom, azienda leader nella produzione dei software per la pubblica amministrazione, ha sottolineato quanto fosse importante raccontare, attraverso questa pellicola, le tradizioni e la società di una terra che gli ha dato tanto. «Siamo partiti da un soggetto che riguardava la pallapugno. Andrea Icardi me lo ha portato e io per 3 settimane non sono riuscito ad andare avanti nella lettura: non mi convinceva», ha raccontato l’imprenditore di Cervere. «Allora Andrea ha cambiato la prospettiva, puntando la storia su un fenomeno singolare degli Anni Settanta. Il 36% della popolazione era andato via dalle colline e i pochi uomini rimasti non trovavano donne con cui formare delle famiglie. Fu il periodo dei bacialè, i sensali di matrimoni, che mettevano in contatto donne del Sud e uomini delle Langhe. Fu un periodo di incontri di culture diverse, di solitudini e di nuove visioni per quella terra. Finii di leggere la sceneggiatura in neanche due sere e dissi: Cominciamo!»

"Questo film - ha dichiarato la protagonista -, Erica Landolfi - mi ha permesso di riscoprire, approfondire e ri-amare due autori fondamentali per il nostro territorio, Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. È stato un viaggio personale e artistico che mi ha arricchito profondamente".

Anche l’attore Paolo Tibaldi ha elogiato l’attenzione al dettaglio nel processo creativo: "Abbiamo svolto un lavoro filologico intenso per ricreare i dialoghi, utilizzando parole e modi di dire dell’epoca. È stata una sfida che ci ha permesso di restituire autenticità al racconto".

Lorenzo Gambarotta, che ha curato la fotografia ricercando in modo maniacale le ottiche degli anni Settanta, sottolinea: "Abbiamo cercato di ricreare quelle atmosfere, quelle luci e il ritmo alla storia: 41 giorni di riprese sono state condensate prima in 2,5 ore e poi nella versione definitiva da 1 ora e 40 minuti".

Determinante per la narrazione e per la dimensione poetica del film, è stato il supporto della colonna sonora, composta dal maestro Enrico Sabena, che, attraverso la scrittura e l’impiego degli strumenti ha accompagnato l’evoluzione del film dalla dimensione intima iniziale, con l’ utilizzo del solo pianoforte, al respiro corale, “sociale” della trama, con il coinvolgimento dell’Orchestra Sinfonica della Romania per l’esecuzione di alcune partiture. Una maestria riconosciuta anche dalla prestigiosa classifica della rivista Colonnesonore, che ha inserito quella di Onde di Terra tra le 100 migliori colonne sonore del 2024.

Il regista Andrea Icardi, dal canto suo, ha espresso gratitudine per tutti coloro che hanno reso possibile questa opera: "Un grazie di cuore al cast, ai collaboratori e agli abitanti dei paesi in cui abbiamo girato. Senza il loro supporto sarebbe stato impossibile. Voglio menzionare un episodio che sintetizza questo spirito: un abitante delle Langhe, che inizialmente non voleva farci girare nel suo campo, conquistato dal progetto, ha letteralmente ribaltato il suo trattore per aiutarci a girare in sicurezza e con costi esigui una scena drammatica. È stata una dimostrazione straordinaria di dedizione e generosità".

Forte di questo straordinario consenso, il viaggio di Onde di Terra prosegue con nuove proiezioni nelle province di Cuneo, Asti e Torino e il sogno di incantare il pubblico in tutta Italia.

Un film che racconta l'anima delle Langhe

Ambientato negli anni '70, Onde di Terra restituisce un affresco autentico della vita nelle Langhe in un periodo di trasformazione epocale. La trama si sviluppa attorno a Fulvia, una giovane calabrese che, attraverso un matrimonio combinato, si trasferisce nelle Langhe per incontrare un uomo che non è come appariva nelle lettere ricevute durante il fidanzamento. Fulvia è una donna appassionata e coraggiosa, ligia, determinata a interpretare il proprio destino e a non esserne succube, emblema di schiere di donne che dal Sud giunsero nelle Langhe a rischio di spopolamento, per sposare contadini che nessuna aveva voluto.