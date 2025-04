Ad Alba lo sport riparte dalla base: via alla riqualificazione della pista di atletica e primo passo per il campo da rugby

Lo sport ad Alba ritrova centralità nei piani dell’amministrazione comunale. Lo ha confermato la recente seduta della Terza Commissione consiliare, nella quale sono stati presentati gli investimenti inseriti nella variazione al bilancio: tra questi spicca il finanziamento di 1 milione e 450 mila euro per un intervento atteso da anni, il completo rifacimento della pista di atletica di San Cassiano, compresa la riqualificazione parziale della palazzina spogliatoi.

“La pista era ormai inutilizzabile per le competizioni, neppure i più giovani potevano gareggiarvi. Ma è una struttura utilizzata ogni giorno da decine di cittadini: meritava un intervento radicale”, spiega l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, che sottolinea il valore anche civico dell’intervento.

L’opera comprenderà la sostituzione della superficie di corsa e interventi sugli spogliatoi, in un quadro di valorizzazione dell’intero impianto che ospita altri sport, e già oggetto di ampliamento degli orari di apertura nel mese scorso. “La fruizione è cresciuta moltissimo. Vogliamo impianti vivi e aperti, non solo per le società sportive ma per tutti: adulti, anziani, famiglie”, aggiunge Tibaldi.

Accanto a questo investimento certo e immediato, l’amministrazione ha compiuto un primo passo formale verso la realizzazione del nuovo campo da rugby: è stata avviata la procedura per acquisire un’area incolta adiacente ai campi del Coppino, oggi di proprietà privata.

“Era un impegno assunto in campagna elettorale e finalmente lo rendiamo concreto: il primo atto è l’acquisto dell’area, poi potremo finanziare campo e strutture”, afferma Tibaldi. L’area, attualmente inutilizzata, consentirà una riorganizzazione funzionale e la nascita di un impianto dedicato a una disciplina che coinvolge sempre più giovani.

“Lo sport è un investimento in comunità: non solo agonismo, ma benessere, educazione, partecipazione. Lavoriamo perché ogni impianto sia un punto d’incontro per la città”, conclude l’assessore.