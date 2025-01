Non sembra aver avuto gravi conseguenze per gli occupanti delle due vetture coinvolte lo scontro che, tra le 11 e le 11.30 di oggi, mercoledì 22 gennaio, si è verificato sulla Provinciale 192 in località San Martino di Fossano.

Sul posto sono intervenuti il personale del servizio regionale di emergenza 118, i vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Cuneo, per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, e i Carabinieri della locale Compagnia.