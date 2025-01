Fratelli d’Italia risponde alle critiche: "I risultati elettorali raggiunti in provincia testimoniano forza e radicamento sul territorio"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

In merito alle recenti critiche apparse sulla stampa ( leggi qui ), la Federazione provinciale di Fratelli d’Italia intende chiarire alcuni punti fondamentali, ribadendo i successi ottenuti e la legittimità della sua organizzazione.

I risultati elettorali raggiunti nella provincia di Cuneo testimoniano senza alcun dubbio la forza e il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio.

Durante le ultime elezioni europee del 2024, il nostro partito ha ottenuto uno straordinario 34,71%, un risultato significativamente superiore alla media nazionale del 28,81%, con un margine di +5,9 punti percentuali.

Questa tendenza di forte crescita si era già manifestata nelle elezioni politiche del 2022, quando Fratelli d’Italia aveva raggiunto nella provincia di Cuneo il 31,49%, distaccandosi ancora una volta dalla media nazionale del 25,98% con uno spread di +5,51 punti percentuali.

Questi numeri non sono casuali e dimostrano che la Federazione provinciale di Cuneo è riuscita a tradurre in risultati concreti il proprio impegno sul territorio, grazie alla dedizione del coordinamento provinciale, degli amministratori locali e dei militanti.

Oggi possiamo inoltre contare su una rappresentanza politica di altissimo livello: un parlamentare nazionale, due consiglieri regionali, un assessore regionale, un consigliere provinciale, un ministro e un europarlamentare.

È importante sottolineare che, nella provincia di Cuneo, Fratelli d’Italia ha il numero più alto di consiglieri regionali tra tutte le province del Piemonte, con l’unica eccezione della provincia di Torino, che elegge un numero maggiore di consiglieri per via della sua dimensione più ampia. Questo dato conferma ulteriormente la forza e il radicamento del nostro partito nel territorio cuneese.

L’accusa di immobilismo o di mancanza di attività politica è dunque priva di fondamento, alla luce di una crescita costante che colloca Cuneo tra le realtà più performanti di Fratelli d’Italia in Italia.

Per quanto riguarda le critiche sulla gestione del partito, ricordiamo che il congresso provinciale è stato ratificato dopo un anno , a seguito di meticolose verifiche a garanzia di piena trasparenza e legalità, nel pieno rispetto delle norme statutarie.

Dispiace constatare che alcune delle critiche siano mosse da soggetti che, in parte, non risultano iscritti al nostro partito. Il confronto interno è sempre stato e sarà sempre benvenuto, ma riteniamo che esso debba avvenire in modo costruttivo e nelle sedi opportune, tra chi condivide pienamente i valori e gli obiettivi di Fratelli d’Italia.

La Federazione provinciale di Cuneo continuerà a lavorare con determinazione per rafforzare il radicamento del partito sul territorio, promuovendo nuove iniziative politiche e momenti di formazione dedicati sia ai giovani che ai dirigenti.

Fratelli d’Italia è e continuerà a essere un partito coeso, dinamico e orientato al futuro, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di consolidare i suoi successi elettorali.

Ringraziamo tutti gli elettori che ci hanno dimostrato fiducia e rinnoviamo il nostro impegno a rappresentare con serietà e passione le istanze del territorio, confermando il ruolo centrale della provincia di Cuneo nello sviluppo del progetto politico di Fratelli d’Italia.

Cuneo, 20 gennaio 2025

Il Presidente della Federazione Provinciale William Casoni

Il Direttivo della Federazione Provinciale

On. Giovanni Crosetto

On. Monica Ciaburro

Assessore Regionale Paolo Bongioanni

Consigliere Regionale Claudio Sacchetto

Alberto Deninotti

Denis Scotti

Giulio Abbate

Martina Alossa

Sebastiano Luca

Noemi Mallone

Marco Buttieri

Ivanoe Lai

Enzo Tassone

Valerio Oderda

Maria Grazia Clementina Boffa

Chiara Voghera

Danilo Toti

Paolo Manera

Roberto Russo

Massimo Garnero

Mara Rebuffatti