Sindacato: Giada Masella nuovo segretario provinciale della Ugl Salute

È Giada Masella il nuovo segretario della UGL Salute di Cuneo. Nata ad Asti il 25 gennaio 1989, si è laureata nel 2014 in infermieristica. In possesso già di un master di primo livello in Sorveglianza Epidemiologica e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria sta per concludere quello in Management per le funzioni di coordinamento nell'area delle professioni sanitarie. Ha lavorato in una RSA quindi nel 2020 prima di entrare, nel 2020, alla ASL CN1, dove è stata impiegata prevalentemente in rianimazione Covid. Dal 2022 presta servizio in geriatria presso la ASO Santa Croce e Carle.

“Sono onorata – dice Giada Masella - della nomina a responsabile provinciale di Cuneo. Ho accettato con entusiasmo, sicura di poter dare un contributo nella difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori di questo territorio. La UGL Salute è un sindacato dinamico, proiettato al futuro pronto ad intercettare i malumori e le richieste dei lavoratori della sanità. Organici insufficienti, sicurezza, tutela degli operatori sono in cima alle priorità della mia azione”.

A lei arriva l’incoraggiamento del segretario nazionale della UGL Salute. “L’entusiasmo e la caparbietà di Giada – dichiara Gianluca Giuliano - mi hanno colpito così da convincermi che possa essere la persona giusta a rappresentarci sul territorio di Cuneo. Abbiamo bisogno di forze giovani, di gente motivata, che metta come priorità le tutele degli operatori e non certo interessi personali. Sono certo che saprà creare attorno alla sua figura consenso. Buon lavoro da parte di tutta la nostra Federazione”.