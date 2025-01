Sci alpino maschile, Coppa del mondo: Corrado Barbera nella spedizione azzurra a Kitzbühel

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino sbarca a Kitzbühel (Austria) per la 12ª tappa della stagione, in programma nel fine settimana sulla mitica pista Streif con un super-G, una discesa libera ed uno slalom.

Per le due gare veloci di apertura il direttore tecnico Max Carca ha convocato 10 azzurri: il quattro volte vincitore Dominik Paris, di cui tre in discesa nel 2013, 2017 e 2019 e una in super-G nel 2015, Florian Schieder (secondo in discesa sia nel 2023 sia nel 2024), Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Gregorio Bernardi, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso e Marco Abbruzzese.

Tra i pali snodati, quindi, i sei italiani selezionati sono: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Matteo Canins, il cuneese Corrado Barbera e Tommaso Saccardi. Gli stessi atleti prenderanno parte anche alla Night Race di Schladming (sempre in Austria), pianificata sulla Planai nella serata di mercoledì 29 gennaio.

LE GARE

Venerdì 24 gennaio

11.30 - Super-G maschile

Sabato 25 gennaio

11.30 - Discesa libera maschile

Domenica 26 gennaio

10.15 e 13.30 - Slalom maschile