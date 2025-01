Biglietto Integrato Piemonte: “Non è vero che si può utilizzare per tutti i tipi di trasporto regionale, informazione non chiara”

Gentile direttore,

Le scrivo per portare alla Sua attenzione e a quella dei suoi lettori una vicenda che può sembrare di poco conto, ma che secondo me andrebbe quantomeno chiarita all'utenza.

Abito a Mondovì e da giugno 2020, quando era stato modificato il sistema del Trasporto Pubblico Locale, utilizzo la carta "BIP - Biglietto Integrato Piemonte", che mi consente di viaggiare sulla funicolare a tariffa agevolata, caricando un carnet da 20 corse, per i residenti in Città.

Alcune settimane fa mi sono recato a Torino per un evento domenicale e, una volta entrata nella metropolitana, ho deciso di caricare il titolo di viaggio per la giornata sulla tesserina BIP, che è sempre stata presentata come "biglietto integrato Piemonte" ossia, come si legge bene anche sul sito dedicato, utilizzabile su tutto il sistema di trasporto pubblico locale piemontese. Tant'è che sul retro sono riportati anche i simboli dei vari servizi: pullman, metro, etc.

Fin qui nessun problema: la macchinetta legge la tessera, seleziono il titolo di viaggio e pago. Strisciando la tessera il tornello si apre e così avviene anche per il ritorno. Che bello quando i servizi funzionano...

Peccato che, il giorno successivo, rientrato a Mondovì ho scoperto che la stessa tessera che - il giorno precedente alla mia gita a Torino aveva ancora 16 corse funicolare - risultava vuota.

Andato alla biglietteria trovo conferma: risultava vuota. Avendo ancora lo scontrino dell'ultima ricarica effettuata, proprio presso gli uffici del gestore della funicolare, faccio presente che non era possibile e che l'avevo utilizzata il giorno prima per la metro. L'operatore, molto comprensivo e disponibile, ha controllato lo storico delle transazioni e mi ha spiegato che non si possono caricare più titoli di viaggio sulla tessera, perché si sovrascrivono e mi ha aiutata a risolvere la problematica.

Pensando di ricordare male o non aver capito, sono andato a controllare sul sito che, ancora oggi, nelle "Faq" riporta: "È possibile caricare più titoli di viaggio sulla carta BIP? Sì, sulla carta BIP è possibile caricare più titoli di viaggio contemporaneamente, anche se acquistati presso Aziende BIP differenti". E ancora: "la tessera BIP è una smart card contactless ricaricabile e valida in tutto il Piemonte, che consente di accedere con semplicità ai diversi servizi di mobilità attivi sul territorio regionale: bus urbani ed extraurbani, tram, metropolitana e servizi ferroviari". Le stesse info sono riportate anche sui siti delle diverse ditte che - nelle varie zone della regione - si occupano del trasporto, dove si specifica che la carta può essere caricata con abbonamento, biglietti e credito per usufruire anche di servizi di bike sharing o per pagare il parcheggio su tutto il territorio regionale.

Ora la mia non vuole essere una polemica, a livello locale funziona bene e - anche se non tutti l'hanno ritirata - per i residenti il Comune ne ha messa a disposizione una gratuita per ogni famiglia, ma nel 2025, quando si fa di tutto per disincentivare l'utilizzo dell'auto privata, istituendo semafori antismog etc., non sarebbe bene far funzionare almeno le cose semplici come una tessera elettronica per il trasporto pubblico locale?

E ancora mi chiedo: se non è possibile, perché non possiamo almeno avere un'informazione chiara?

Grazie dell'attenzione,

Un lettore