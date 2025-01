Portabici e portasci, norma semplificata con il nuovo decreto del MIT

Conitours Consorzio Operatori Turistici Cuneo Alps, FIAB Italia e Bike Italia attraverso la dichiarazione congiunta del presidente Beppe Carlevaris e direttore Armando Erbì informano con grande soddisfazione: “E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (21 dicembre 2024), che regola l’utilizzo delle strutture amovibili portabici, portasci e portabagagli sui veicoli, semplificando le normative e garantendo maggiore sicurezza".



"Questo decreto - continuano Carlevaris ed Erbì - , frutto del lavoro congiunto di Conitours, FIAB Italia e Bike Italia con il Ministero dei Trasporti e il sostegno del Senatore Giorgio Maria Bergesio, rappresenta un importante passo avanti per chi pratica ciclismo e turismo outdoor, favorendo la mobilità sostenibile e supportando le imprese del settore.

Grazie a tutti per il contributo che ha reso possibile questo risultato!

Cuneo BIKE Experience continua a lavorare per migliorare l’esperienza di chi sceglie il nostro territorio.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi!”



Nel testo del decreto si può leggere:



Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo.



E' ammessa l'installazione delle strutture amovibili, senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonchè del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa,



si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell'utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.