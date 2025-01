Verduno approva il bilancio: tasse invariate e nuovi progetti per il 2025

Nella prima seduta del Consiglio Comunale del 2025, il Comune di Verduno ha approvato il bilancio di previsione e confermato le aliquote IMU, che rimangono invariate anche per quest'anno. Un risultato accolto con soddisfazione dal sindaco Marta Giovannini, che ha sottolineato come l'amministrazione abbia saputo coniugare oculatezza e progettualità: "Grazie a un'amministrazione oculata e alla solidità dei nostri conti pubblici, in questi cinque anni, abbiamo realizzato molte opere a beneficio di cittadini e turisti, promosso eventi culturali di livello e, in generale, abbellito il nostro paese, che è diventato ancora più attrattivo. E abbiamo fatto tutto ciò senza mai alzare le tasse ai cittadini".

Tuttavia, il sindaco ha espresso preoccupazione per il recente taglio ai piccoli comuni, evidenziando che, da quest'anno, quelli con meno di 1.000 abitanti non riceveranno più il contributo statale di oltre 50.000 euro. Come Vice Presidente del Consiglio Nazionale di Anci, Giovannini ha sottolineato che diverse associazioni, tra cui Anci e Uncem, stanno lavorando per trovare soluzioni e risorse alternative.

Tra i punti all'ordine del giorno, è stato approvato anche il nuovo Regolamento per Matrimoni e Unioni Civili, che consentirà di celebrare le cerimonie in luoghi suggestivi come il bellissimo Belvedere o le storiche Antiche Cantine Municipali.

La seduta si è conclusa con i festeggiamenti per il consigliere anziano Giuseppe Apside, che ha recentemente compiuto 80 anni e raggiunto un traguardo straordinario: 35 anni di impegno amministrativo e civico, iniziato con il suo ingresso in Consiglio Comunale nel 1990.