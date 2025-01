La Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone offre tre borse di studio per diventare Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)

Hai mai pensato di diventare ASO? Una sigla che sta per Assistente di Studio Odontoiatrico, figura professionale molto richiesta, che garantisce interessanti opportunità occupazionali. Ma come si diventa assistente? Bisogna affrontare un percorso di formazione. Impegnativo e, soprattutto, abbastanza costoso, soprattutto per una persona neodiplomata.

Ed è proprio sui costi che c'è un'ottima notizia.

La Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone, vista la richiesta e l’importanza della figura professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, ha infatti deciso di offrire tre borse di studio del valore di € 2.500 cad. a copertura totale dei costi di iscrizione al prossimo Corso di Formazione per Assistente di Studio odontoiatrico.

Il corso prevede la formazione per l’ottenimento della qualifica di Assistente di studio odontoiatrico (ASO), necessaria al fine dello svolgimento di “attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori”.

Il corso permette di acquisire la capacità di interagire con il paziente assumendo comportamenti volti a trasmettere serenità, sicurezza e a sviluppare un rapporto di fiducia utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali adeguate alla condizione della persona assistita. Al termine del Corso il partecipante sarà inoltre in grado di fornire informazioni utili per affrontare interventi e/o trattamenti e di adottare i comportamenti predefiniti dall’odontoiatra al fine di creare un ambiente sicuro e accogliente.

Al termine del corso sarà possibile esercitare la professione di assistente di studio odontoiatrico come parte integrante di strutture odontoiatriche.

Data di Inizio Corso: Marzo 2025;

Sede del Corso : AFP - Centro di Cuneo, via Tiziano Vecellio 8/c;

via Tiziano Vecellio 8/c; Svolgimento e Durata del corso: Sono previste 700 ore di formazione, di cui 300 da svolgere in aula e 400 di tirocinio retribuito presso la clinica odontoiatrica Salzano Tirone .

di formazione, di cui . Orari: Tutti i martedì, i mercoledì e i giovedì dalle h. 20:00 alle h. 23:00, e una domenica al mese, tutta la giornata.

Requisiti di accesso: Diploma di scuola secondaria superiore

Nb. Qualora le richieste eccedano il numero di borse di studio offerte, si procederà con una selezione dei candidati tramite colloquio.

E allora? Perché aspettare? La Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone offre davvero un'importante occasione di formazione in un settore lavorativo stimolante e in continua espansione.

Come candidarsi? Inviando una mail con il proprio curriculum a roberta@studiosalzanotirone.it oppure ad aurora@studiosalzanotirone.it Per qualunque ulteriore chiarimento telefonare al numero 0171/619210

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo - Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044