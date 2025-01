Cuneo, via ai corsi creativi e ai laboratori dell'iniziativa "OPS!"

Anche il 2025 porta corsi creativi per differenti fasce d’età da OPS! Officine San Paolo, in Via Luigi Teresio Cavallo, 7, uno spazio nato nell’ambito del bando Spazio Giovani della Fondazione CRC da un’idea di Emmanuele Società Cooperativa ONLUS, con il patrocinio del Comune di Cuneo e in collaborazione con Noau |Officina Culturale, Comitato di Quartiere San Paolo, Istituto Comprensivo Viale degli Angeli, Consorzio Socio-Assistenziale Cuneese, Parrocchia San Paolo e Amici delle biblioteche e della lettura OdV.

Si inizia il 29 gennaio con il corso di disegno a cura di Francesca Veglio dal titolo “Manuale di Zoologia Fantastica”. Incontro dopo incontro, i bambini, da 7 a 11 anni, potranno cimentarsi con diverse tecniche pittoriche e incisorie, scoprendo e inventando nuove creature fantastiche, fino a realizzare e rilegare a mano il proprio personale manuale di zoologia. Arte contemporanea e illustrazione si fonderanno per permettere ai partecipanti di dare libero sfogo alla fantasia.

Gli incontri, in totale 5, si terranno il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 con cadenza quindicinale. Il costo a persona è di 15 euro, tutto incluso.

Il 19 febbraio si terrà la prima lezione di “Imagier San Paolo”: un corso che combina il disegno, la fotografia e il modellismo per creare un’animazione in stop motion.

Il percorso è strutturato in 5 incontri a cadenza quindicinali, il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30.

Un’occasione per i bambini da 7 a 10 anni di sperimentare tutti i passaggi e le tecniche che si celano dietro un’animazione con personaggi in plastilina. Il costo a persona è di 15 euro, materiali inclusi.

La stagione dei corsi creativi da OPS! si conclude con il laboratorio audiovisivo per giovani creativi dai 15 ai 19 anni che inizierà mercoledì 23 aprile dalle ore 15 alle ore 19.

Il docente Andrea Ceraso guiderà i partecipanti attraverso un percorso teorico-pratico dialogato e coinvolgente, dedicato alla scoperta del cinema e, nello specifico, della produzione video. Attraverso incontri partecipativi e attività dinamiche sul campo, i corsisti impareranno le basi del linguaggio audiovisivo mutuate dal mondo del cinema, dall’ideazione e pianificazione di una storia per immagini in movimento alla realizzazione di un proprio progetto audiovisivo, come un cortometraggio o un videoclip.

Durante il laboratorio esploreranno le fasi di sviluppo pre-produzione, produzione e post-produzione, utilizzando tecniche di ripresa, montaggio e finalizzazione, quando possibile anche con attrezzature professionali. L’obiettivo è stimolare la creatività, promuovere il lavoro di squadra e fornire competenze tecniche di base che possano essere utili sia per passioni personali sia per futuri iter formativi o lavorativi.

Non è richiesta esperienza precedente, solo curiosità, voglia di mettersi in gioco e di raccontare. Il costo a persona è di 30 euro, tutto incluso.

I corsi, organizzati da Noau | Officina Culturale, hanno posti limitati per permettere a tutti i partecipanti di fruire al meglio l’esperienza, pertanto l’iscrizione è obbligatori. È possibile prenotare cliccando il link: https://forms.gle/1jKpg1Lz5aEPqVmK7 oppure inviando una mail a gabriele.farina@emmanuele-onlus.org.

Per maggiori informazioni contattare Gabriele Farina al cell. 3276918662.