Domani il viaggio inaugurale per il ritorno del servizio passeggeri sulla Savigliano – Saluzzo – Cuneo

Tutta la comunità in festa per la riapertura della ferrovia.

Sabato 25 gennaio, con l’arrivo del treno inaugurale da Cuneo intorno alle 16, riparte il servizio passeggeri sulla tratta Savigliano – Saluzzo – Cuneo.

“Tutti i saluzzesi e gli abitanti delle Terre del Monviso – dice il sindaco di Saluzzo Franco Demaria – sono invitati nel piazzale della stazione per vivere insieme questo momento storico”.

“Infatti, dopo quasi cinque anni – prosegue -, è davvero emozionante sentire di nuovo il tipico rumore di un treno anche qui in stazione a Saluzzo. Un servizio per il quale abbiamo lottato tanto: come Comune ci siamo fatti sentire in tutte le occasioni possibili con gli enti superiori, Provincia, Regione e Governo, affinché si tornasse ad investire su questo collegamento. Oggi, dopo la soppressione della linea nel 2020, questi binari tornano ad animarsi e tornano a funzionare per i treni passeggeri, un mezzo di trasporto più sostenibile dell'auto e che può alleggerire le nostre strade, anch'esse vecchie e bisognose di interventi”.

Un'opportunità di trasporto pubblico sostenibile che è sempre stata richiesta anche da tutta la comunità allargata del Saluzzese, l'area vasta delle Terre del Monviso, che gravita su Saluzzo per la maggior parte dei servizi.

“D’ora in avanti tutti noi – aggiunge Demaria - potremo usare questa linea ferroviaria per collegarci alle reti nazionali e che portano in Europa. Un bacino di utenza di 80-100 mila persone, tanti studenti e anche tanti pendolari, che da oggi possono usare questa linea per continuare a far crescere l'economia di tutto il Saluzzese”.

I convogli verso Savigliano (per intercettare le linee per Torino e per Savona) e verso Cuneo (da dove si può proseguire per Limone, Ventimiglia e Nizza) rappresentano anche un “ponte” con il mondo che vuole scoprire Saluzzo e le Terre del Monviso, “una ulteriore possibilità di sviluppo turistico – conclude il primo cittadino - che sono certo i nostri bravi operatori non si lasceranno sfuggire. Saluzzo crede nel treno e la nostra comunità, collaborando con tutti e con gli enti preposti, farà di tutto per far funzionare al meglio il servizio”.