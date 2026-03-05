"Sapere i Sapori": la Delegazione FAI di Cuneo raddoppia gli appuntamenti tra scienza e gusto

Sulla scia del grande entusiasmo e della straordinaria partecipazione riscossi lo scorso anno, la Delegazione FAI di Cuneo torna a tavola con una proposta ancora più ricca. Il format "Sapere i Sapori", che ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo mix unico di rigore scientifico e piacere sensoriale, si rinnova e raddoppia: per il 2026 sono infatti previsti due diversi cicli di appuntamenti, uno primaverile e uno autunnale, composti da quattro incontri ciascuno.

Il segreto del successo risiede in una formula collaudata che mette al centro il dialogo tra mondi diversi: la competenza dei docenti universitari per la parte scientifica, l'equilibrio dei nutrizionisti, l'esperienza delle associazioni di degustatori per educare il palato e, non ultimi, i produttori diretti, veri custodi delle tradizioni e delle materie prime.

Il primo dei due cicli prenderà il via il 12 marzo presso l'Aula Magna in piazza Torino a Cuneo. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 20.45: il 12 marzo si parlerà dei formaggi a caglio vegetale, con un approfondimento sulla botanica applicata all'arte casearia; il 9 aprile sarà la volta dei prosciutti, con un viaggio tra filiere e metodi di stagionatura; il 14 maggio l'attenzione si sposterà sui pesci di acqua dolce, sentinelle di biodiversità dei nostri fiumi; l'11 giugno si concluderà con le nocciole, simbolo del paesaggio e dell'economia locale.

"Per il FAI, proteggere il patrimonio non significa solo restaurare monumenti, ma salvaguardare l'armonia dei nostri paesaggi agricoli e naturali – dichiara Roberto Audisio, capo delegazione FAI di Cuneo –. Questa missione parte necessariamente dalla conoscenza: capire cosa mangiamo ci rende consumatori consapevoli e, di conseguenza, custodi attivi dell'ambiente. Sostenere questi incontri significa sostenere la missione stessa del FAI di tutela e valorizzazione della nostra terra".

L'iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra la Delegazione, il DiSAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino) e il CIBAN (Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cibo ed Antifrode). Si ringraziano per il prezioso sostegno la Fondazione CRC e la Città di Cuneo.