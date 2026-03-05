"Pioniere. Le donne che hanno fatto l'Europa": a Cuneo la mostra sulle protagoniste della costruzione europea

Sarà inaugurata sabato 7 marzo alle ore 10 presso il Chiostro del Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria 10, Cuneo) la mostra "Pioniere. Le donne che hanno fatto l'Europa", una produzione del Centro per la Cooperazione Internazionale, con il sostegno del Comune di Rovereto, in collaborazione con ANPI Sezione "Angelo Bettini" di Rovereto-Vallagarina, Europe Direct Trentino e con il coinvolgimento di Settenove Edizioni.

Rivoluzionarie, sindacaliste, avvocate, docenti, funzionarie: undici donne che, con le loro idee e le loro azioni, hanno contribuito a costruire l'Europa che conosciamo oggi.

Dalla Resistenza ai processi costitutivi europei, dal pacifismo al lavoro femminile, dall'Erasmus alla presenza delle donne nelle istituzioni comunitarie, il percorso espositivo accompagna il visitatore in un viaggio attraverso il Novecento fino alle sfide del presente.

Questa mostra non è solo un racconto storico: è un invito a riflettere sull'Europa di oggi, sulla sua ricchezza e sulla sua fragilità, e sul ruolo fondamentale che le donne hanno avuto, e continuano ad avere, nel costruire ponti, superare confini, difendere diritti.

La mostra è studiata per contribuire a promuovere l'educazione alla cittadinanza globale e per approfondire il ruolo delle donne nei processi costitutivi europei e nelle istituzioni comunitarie, dalla Resistenza europea a oggi.