Intelligenza artificiale e quarta rivoluzione industriale: a Cuneo l'ex ministro Francesco Profumo

L’Alpe di Papa Giovanni, piccolo centro di spiritualità di Limonetto, propone un nuovo appuntamento del ciclo I dialoghi dell’Alpe, dedicato quest’anno al tema dell’intelligenza artificiale e al suo impatto sulla società contemporanea. L’incontro, dal titolo “Intelligenza artificiale: siamo entrati nella quarta rivoluzione industriale. Opportunità e sfide per un’etica consapevole”, si terrà venerdì 13 marzo alle ore 18.30 nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo (via Roma, 28).

Relatore della serata sarà Francesco Profumo, già Rettore del Politecnico di Torino, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. La sua esperienza accademica e istituzionale offrirà una lettura ampia e rigorosa dei cambiamenti in atto, analizzando le trasformazioni tecnologiche in corso e le implicazioni etiche che accompagnano l’ingresso nella quarta rivoluzione industriale.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Rosanna Piturru, che guiderà il dialogo con l’obiettivo di rendere accessibili al pubblico più vario temi complessi e di favorire un confronto aperto sulle prospettive future.

L’appuntamento è organizzato dalla Diocesi di Cuneo‑Fossano e patrocinato dal Comune di Cuneo.