Il Parco fluviale Gesso e Stura verso la Carta Europea per il Turismo Sostenibile

Mercoledì 25 febbraio si è svolto alla Casa del Fiume a Cuneo, il forum iniziale che ha dato avvio al percorso di adesione alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) del Parco fluviale Gesso e Stura. L’incontro ha rappresentato il momento inaugurale di un processo partecipativo che accompagnerà il territorio fino a novembre 2026 coinvolgendo operatori del settore turistico e amministratori locali, con l’obiettivo di costruire un cammino condiviso che veda il Parco come “laboratorio di buone pratiche” legate alla sostenibilità e allo sviluppo territoriale.

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile rappresenta sia uno strumento metodologico per la creazione di una rete integrata dell’offerta turistica green, sia un riconoscimento pubblico orientato alle imprese e agli operatori attenti ai valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La Carta si articola quindi attorno a due obiettivi principali: la tutela del patrimonio naturalistico e la

promozione delle eccellenze e della cultura locale che costituiranno il riferimento per lo sviluppo delle azioni concrete.

È stato condiviso il calendario degli appuntamenti che condurranno il Parco fluviale Gesso e Stura alla candidatura formale e ai quali possono partecipare tutti coloro che attraverso la loro attività hanno interesse a collaborare e a condividere la loro esperienza. Ogni tavolo di lavoro verrà replicato a Borgo San Dalmazzo e a Fossano per facilitare la partecipazione degli interessati.

Tavolo 1 SCENARIO E VISION CONDIVISA – 11 marzo, Borgo San Dalmazzo e 12 marzo, Fossano

– 11 marzo, Borgo San Dalmazzo e 12 marzo, Fossano Tavolo 2 ANALISI DOMANDA/OFFERTA TURISTICA E OBIETTIVI DELLA STRATEGIA 2027-2031 – 15 aprile, Borgo San Dalmazzo e 16 aprile, Fossano

15 aprile, Borgo San Dalmazzo e 16 aprile, Fossano Tavolo 3 CHIUSURA STRATEGIA E POSSIBILI BUONE PRATICHE – 10 giugno, Borgo San Dalmazzo e 11 giugno, Fossano

10 giugno, Borgo San Dalmazzo e 11 giugno, Fossano Tavolo 4 REDAZIONE AZIONI MULTI-ATTORE – 16 settembre, Borgo San Dalmazzo e 17 settembre, Fossano.

A questi faranno seguito alcuni incontri individuali per approfondire le azioni da inserire nella Strategia per il turismo sostenibile nel Parco e un Forum finale, nel mese di novembre, per la presentazione del dossier di candidatura.

La procedura verifica da parte di Europarc è prevista tra aprile e giugno 2027, mentre il riconoscimento ufficiale potrebbe essere assegnato direttamente dal Parlamento Europeo a novembre 2027.

Il percorso è attuato dal Parco fluviale Gesso e Stura con la consulenza della società Agenda21 Consulting ed è sostenuto attraverso i fondi europei del PITER ALPIMED+ ECOTOUR orientato a implementare la relazione città-montagna e potenziare l’attrattiva del territorio tra Cuneo, Imperia e Nizza, attraverso il volano della tutela ambientale.

Tutti gli operatori interessati a partecipare possono iscriversi attraverso il seguente link .