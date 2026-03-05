Famiglia di Madonna delle Grazie in volo verso l'Italia

I 1000 passeggeri della nave da crociera Msc Euribia, fermi nell'aeroporto di Dubai dallo scorso 1 marzo, rientreranno in Italia entro sabato prossimo.

Sono stati messi a disposizione cinque voli charter, come comunicato dalla stessa compagnia Msc Crociere.

Il primo volo è partito oggi giovedì 5 marzo alle 12 da Dubai, direzione Milano Bergamo, dove l'atterraggio è previsto alle 14.40. Su quel volo, che trasporta 350 passeggeri, anche Gloria Lerda e la sua famiglia, oltre ai genitori.

Rientreranno a Madonna delle Grazie, frazione di Cuneo, dopo cinque lunghi giorni di attesa e incertezza.