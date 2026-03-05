 / Attualità

Attualità | 05 marzo 2026, 12:19

Famiglia di Madonna delle Grazie in volo verso l'Italia

Fermi al porto di Dubai a bordo della MSc Crociere, sono partiti alle 12 di oggi con un volo charter

I 1000 passeggeri della nave da crociera Msc Euribia, fermi nell'aeroporto di Dubai dallo scorso 1 marzo, rientreranno in Italia entro sabato prossimo. 

Sono stati messi a disposizione cinque voli charter, come comunicato dalla stessa compagnia Msc Crociere

Il primo volo è partito oggi giovedì 5 marzo alle 12 da Dubai, direzione Milano Bergamo, dove l'atterraggio è previsto alle 14.40. Su quel volo, che trasporta 350 passeggeri, anche Gloria Lerda e la sua famiglia, oltre ai genitori. 

Rientreranno a Madonna delle Grazie, frazione di Cuneo, dopo cinque lunghi giorni di attesa e incertezza.

Barbara Simonelli

