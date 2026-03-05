"Donne al Volante": auto storiche in raduno per la Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comitato Provinciale AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), in collaborazione con l'Ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, organizza "Donne al Volante", una manifestazione che unisce sport e cultura.

L'evento prevede un raduno di auto storiche con ritrovo alle ore 9 di domenica 8 marzo presso il Parco della Resistenza a Cuneo.

"L'8 marzo non è solo una festa, così come il 25 novembre non è solo una commemorazione – spiegano gli organizzatori –. Sono tappe di un unico cammino verso una cultura che riconosca pienamente il valore delle donne e che non lasci spazio ad alcuna forma di discriminazione o sopraffazione".