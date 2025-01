Wall Street Pepe, la meme coin che aiuta i piccoli trader raccoglie 58 milioni di dollari

Nel mercato delle criptovalute, i piccoli trader privati devono fare i conti con balene e investitori istituzionali, sia quando si tratta di investire nelle altcoin, sia nei progetti emergenti.

Questo perché le balene, ovvero i grandi investitori, sono in grado di comprare e detenere grandi quantità di criptovalute, influenzando in modo significativo il valore del mercato.

Le balene sono solitamente singoli privati o grandi organizzazioni che possono cambiare il sentiment su un determinato asset, costringendo i piccoli trader a cambiare le loro strategie di investimento. Questo comporta un dislivello sul mercato che inficia le possibilità di guadagno dei trader.

Oltre alle balene, i piccoli trader devono fare i conti con gli investitori istituzionali che solitamente entrano nel mercato delle criptovalute con un approccio a lungo termine e più cautelato.

Se prima erano quasi del tutto assenti dal mercato delle criptovalute, questi investitori si sono interessati ultimamente, grazie agli ETF su Bitcoin ed Ethereum.

Chiaramente, balene e investitori istituzionali dispongono di molti più strumenti e mezzi rispetto ai piccoli trader.

In questo caso la decentralizzazione e la poca regolamentazione del mercato delle criptovalute può remare contro i trader privati.

Tuttavia, ci sono diversi progetti che forniscono strumenti di trading per poter far fronte a queste difficoltà.

Tra i migliori del momento troviamo Wall Street Pepe, una nuova meme coin ispirata a Pepe The Frog che ha raccolto più di 58 milioni in presale, con 2,5 milioni registrati in solo giorno.

Un progetto a favore dei piccoli trader

Wall Street Pepe punta a democratizzare il trading di criptovalute, oltre a costruire una community solida, in grado di sostenere il valore del token nativo WEPE nel tempo.

Per farlo, il progetto intende combinare funzionalità innovative con incentivi economici per i trader che investono nella presale.

Il cuore del progetto è il servizio Trading Alpha, che offre accesso a segnali di mercato e strategie avanzate, supportando i trader nella gestione delle loro operazioni in maniera più informata e strategica.

I segnali di trading di Wall Street Pepe possono dare insight utili su una determinata criptovaluta, in modo da aiutare i trader negli investimenti.

I titolari del token WEPE potranno entrare a far parte della Wepe Army, una community esclusiva dove sarà possibile scambiare idee e analisi sulle tendenze di mercato.

Nella community verranno organizzate competizioni settimanali con premi in WEPE per stimolare la partecipazione attiva e premiando i trader più capaci.

Infine, chi partecipa alla presale ha l'opportunità di fare staking del token WEPE su Ethereum ancora prima del claim, in modo da ottenere ricompense passive in base all’APY.

Una tokenomics progettata per la crescita

La tokenomics di Wall Street Pepe è stata creata per garantire la crescita e la stabilità del token nel lungo periodo.

La fornitura totale di 200 miliardi di WEPE, con il 60% dei token è già in circolazione, per garantire liquidità immediata al progetto e facilitare il trading.

La distribuzione futura sarà suddivisa come segue:

20% per i fondi del progetto

12% per le ricompense di staking

38% per il marketing

15% per le ricompense di trading

15% per la liquidità sugli exchange

Roadmap

La roadmap di Wall Street Pepe mira a integrare funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza degli utenti.

Con l’evoluzione della tecnologia blockchain, il progetto mira a garantire transazioni più rapide e sicure.

L’introduzione della compatibilità cross-chain consentirà di estendere l’utilizzo di WEPE su più piattaforme, mentre lo sviluppo di un’app mobile renderà il trading accessibile anche ai neofiti, grazie a un’interfaccia intuitiva e strumenti di analisi in tempo reale.

Il team del progetto intende sviluppare un app per dispositivi mobili, in modo da rendere gli strumenti di trading di Wall Street Pepe accessibili a più persone.

Il listing del token WEPE su exchange ed exchange decentralizzati è previsto al termine della presale. Sebbene ci sia molto entusiasmo sul progetto, invitiamo comunque i trader a informarsi e prendere decisioni oculate, in quanto Wall Street Pepe è una meme coin.

