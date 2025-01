Anche la Lega scende in piazza con i gazebo a sostegno delle forze dell'ordine

Le Forze dell’ordine rischiano la loro vita per la nostra sicurezza. Difendiamo chi difende gli italiani!”.



E’ il messaggio, forte e chiaro, lanciato dalla Lega che in questi giorni promuove una raccolta firme a sostegno delle forze dell'ordine sia online, su legaonline.it, sia nei gazebo che nel fine settimana, sabato 25 e domenica 26 gennaio, saranno allestiti in numerose città italiane e anche in provincia di Cuneo.



“Ogni giorno, le forze dell'ordine rischiano la loro vita per la sicurezza di ognuno di noi. Difenderle è dovere di tutti – spiega il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio -. Ecco perché la Lega, sempre al loro fianco, ha inserito nel ddl Sicurezza una serie di proposte, già presentate e approvate alla Camera, a tutela degli agenti in divisa”.



Queste le proposte presentate dalla Lega:



Sì alle bodycam in servizio per trasparenza, verità e tutela da false accuse;

Sì a una adeguata tutela legale di forze dell'ordine, militari e Vigili del Fuoco nei procedimenti causati “dall’atto dovuto” con una somma fino a 10mila euro per ogni fase processuale;

Sì a pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni a un Pubblico Ufficiale, garantendo più dignità e autorevolezza della divisa;

Sì a pene più severe per impedire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza e trattenimento di immigrati.



E avanti tutta per estendere l’utilizzo del taser, la pistola elettrica, a tutte le Forze dell’Ordine sul territorio nazionale!



Per dire “sì” ad una migliore e doverosa tutela di donne e uomini in divisa, e per sostenere le proposte della Lega nel ddl Sicurezza è possibile firmare sia online su legaonline.it, sia recandosi nei gazebo della Lega sabato 25 e domenica 26 gennaio ad Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Cuneo, Fossano, Garessio, Mondovì, Saluzzo, Savigliano.



Con la Lega sempre al fianco delle Forze dell’Ordine!